حبس عاطل بحوزته 15 كيلو حشيش في الإسكندرية

الاسكندرية - فريق المحافظات

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة .



البداية عندما تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية .



على الفور، تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم عمل كمين وألقى القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.





