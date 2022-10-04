اليوم السابع
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بعد التراجع عن خفض الضرائب..

جارديان: "المحافظين" يضغط على ليز تراس لتجنب الضغط على برنامج الرعاية الاجتماعية

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 12:05 م
جارديان: "المحافظين" يضغط على ليز تراس لتجنب الضغط على برنامج الرعاية الاجتماعية ليز تراس - رئيسة وزراء بريطانيا
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن أعضاء البرلمان المحافظون يخططون لتجنب الضغط على برنامج الرعاية الاجتماعية بعد أن أُجبرت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس على التراجع فى "تحول مهين" عن خطط لخفض الضرائب لمن هم أعلى دخلا، وعن موعد الإعلان عن الميزانية المصغرة الجديدة.

 

وتدرك صحيفة "الجارديان" أن وزير المالية كواسى كوارتنج سيسرع من وضع خطط لبيان مالي جديد، من المتوقع أن يركز على الإنفاق وإلغاء الضوابط. وسيعلن عن بيانه في وقت لاحق من هذا الشهر ، بدلاً من 23 نوفمبر كما كان مقررًا مسبقًا ، مصحوبة بتوقعات جديدة من مكتب مسئولية الميزانية ، في خطوة أخرى تهدف إلى استعادة استقرار السوق.

 

وحذر نواب كبار من مزيد من الاعتراضات بسبب التخفيضات في الإنفاق العام، وخاصة على الفوائد، والتي رفض المستشار استبعادها.

 

وجاء التهديد في الوقت الذي قال فيه معهد الدراسات المالية (IFS) ومؤسسة ريزوليوشنز إنه ستكون هناك حاجة إلى إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام ما لم يكن هناك مزيد من التحولات في السياسات التي تم الإعلان عنها في الميزانية المصغرة الشهر الماضي.

 

وفي خطاب موجز وصفته الصحيفة بالـ"مخجل" في مؤتمر حزب المحافظين، اعترف كوارتنج أنه كان "يومًا صعبًا" - بعد ساعات من التراجع عن التخفيضات الضريبية لأصحاب الدخول المرتفعة. وقال إن خطته الاقتصادية تسببت في "القليل من الاضطراب".

 

وقال كوارتنج إن الحكومة ملتزمة بأجندتها - وستتحرك قريبًا لتحرير القطاعات بما في ذلك رعاية الأطفال والزراعة والهجرة والتخطيط والخدمات المالية.

 

لكنه قال أيضًا إن الحكومة ستأخذ الانضباط المالي على محمل الجد ، قائلاً إنهم "ملتزمون تمامًا بأن يكونوا أمناء جادون على الخزينة العامة".

 

وقررت كلا من تراس وكوارتنج التخلي عن خطة التخفيضات في الليلة السابقة للمؤتمر عندما أوضح حجم التمرد من قبل النواب أنه لن ينجو من تصويت برلماني - مع العديد من المعارك الصعبة الأخرى القادمة.


ليز تراس

كواسى كوارتنج

رئيسة وزراء بريطانيا

الاقتصاد البريطاني

مؤتمر حزب المحافظين

المحافظين



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