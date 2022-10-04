تمريض عين شمس تعقد ندوة حول التغيرات المناخية والتحول لجامعة خضراء

كتب محمود راغب

تنظم كلية التمريض جامعة عين شمس ندوة بعنوان "التغيرات المناخية.. البصمة الكربونية.. جهود الجامعة للتحول لجامعة خضراء"، وذلك يوم اليوم الثلاثاء بقاعة مؤتمرات الكلية، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب بالكلية، تحت رعاية د. محمود المتينى رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،ود. سحر موسى عميد الكلية.

وتحاضر بالندوة الدكتورة آمال ثابت مدرس علم الحشرات بقسم العلوم الزراعية البيئية بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بالجامعة.

يذكر أن جامعة عين شمس استقبلت العام الدراسى الجديد، من خلال فاعليات وأنشطة مختلفة صديقة بالبيئة، ومجموعة من الأنشطة الرياضية من بينها كرة السرعة والبلياردو، إلى جانب الأجنحة المتنوعة التى تم إقامتها بساحة الحرم الرئيسى للجامعة، وهى جناح الأسر الطلابية الذى يقدم للطلاب الجدد.

ومن أبرز نماذج المحاكاة المختلفة التى دشنها الطلاب، نموذج محاكاة " مؤتمر المناخ" بهدف تعريف وتوعية الشباب بالفاعليات التى تستضيفها مصر وترأسها وهى مؤتمر المناخ COP2، إلى جانب تعريف الطلاب بنموذج محاكاة " مجلس النواب " ونموذج محاكاة جامعة الدول العربية وكذلك اتحاد المتوسط.