اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 10:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تمريض عين شمس تعقد ندوة حول التغيرات المناخية والتحول لجامعة خضراء

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 10:39 ص
تمريض عين شمس تعقد ندوة حول التغيرات المناخية والتحول لجامعة خضراء جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظم كلية التمريض جامعة عين شمس ندوة بعنوان "التغيرات المناخية.. البصمة الكربونية.. جهود الجامعة للتحول لجامعة خضراء"، وذلك يوم اليوم الثلاثاء بقاعة مؤتمرات الكلية، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب بالكلية، تحت رعاية د. محمود المتينى رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،ود. سحر موسى عميد الكلية.

وتحاضر بالندوة الدكتورة آمال ثابت مدرس علم الحشرات بقسم العلوم الزراعية البيئية بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بالجامعة.

يذكر أن جامعة عين شمس استقبلت العام الدراسى الجديد، من خلال فاعليات وأنشطة مختلفة صديقة بالبيئة، ومجموعة من الأنشطة الرياضية من بينها كرة السرعة والبلياردو، إلى جانب الأجنحة المتنوعة التى تم إقامتها بساحة الحرم الرئيسى للجامعة، وهى جناح الأسر الطلابية الذى يقدم للطلاب الجدد.

ومن أبرز نماذج المحاكاة المختلفة التى دشنها الطلاب، نموذج محاكاة " مؤتمر المناخ" بهدف تعريف وتوعية الشباب بالفاعليات التى تستضيفها مصر وترأسها وهى مؤتمر المناخ COP2، إلى جانب تعريف الطلاب بنموذج محاكاة " مجلس النواب " ونموذج محاكاة جامعة الدول العربية وكذلك اتحاد المتوسط.


جامعه عين شمس

عين شمس

الطلاب الجدد

التغيرات المناخية

مؤتمر المناخ

استضافه مصر لمؤتمر المناخ



الموضوعات المتعلقة

جامعة عين شمس تستضيف اليوم حوار الخبراء المصرى الألمانى عن مواجهة تغير المناخ

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 05:00 ص

جامعة عين شمس: الخميس آخر موعد للتقدم للسكن بالمدينة والكشف الطبى

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 03:00 ص

جامعة عين شمس تستضيف غدا حوار "الخبراء المصري الألماني" حول مواجهة تغير المناخ

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 02:00 م

مهرجان استقبال العام الجامعى الجديد بجامعة عين شمس.. صور

الأحد، 02 أكتوبر 2022 03:50 م

حاتم العبد مديرا لبحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس

السبت، 01 أكتوبر 2022 04:51 م

رئيس جامعة عين شمس ونوابه يشهدون رفع وتحية العلم وسط حضور طلابى كبير.. صور

السبت، 01 أكتوبر 2022 02:49 م

رئيس جامعة عين شمس يكشف لـ"اليوم السابع" تفاصيل بدء الدراسة.. المتينى: بدء الدراسة بكليتى الطب البيطرى والإعلام لأول مرة هذا العام.. ويؤكد: ندعم ابتكارات الشباب بمركز الابتكار وانتهينا من 65% من المدينة الطبية

السبت، 01 أكتوبر 2022 10:30 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة