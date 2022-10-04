تكساس تبدأ سلسلة محاكمات لرجل متهم بقتل 22 امرأة مسنة وسرق مجوهراتهن

يخطط المدعى العام فى تكساس لتقديم أدلة الـ DNA التى تربط بين رجل متهم بقتل 22 امرأة مسنة فى منطقة دالاس وسرقة المجوهرات والأشياء الثمينة بإحدى حالات الوفاة.
وفقا لأسوشيتد برس، يحاكم بيلى كيممير، البالغ من العمر 49 عامًا، بتهمة القتل العمد فى وفاة مارى بروكس البالغة من العمر 87 عامًا وهى القضية الثالثة التى يمثل فيها امام المحكمة.
انتهت محاكمته الأولى، فى وفاة لو ثى هاريس البالغة من العمر 81 عامًا، بإلغاء المحاكمة فى نوفمبر الماضى عندما وصلت هيئة المحلفين إلى طريق مسدود وأعيد محاكمته وأدين فى أبريل وحُكم عليه بالسجن المؤبد دون الإفراج المشروط وإذا أدين بوفاة بروكس، فسيتلقى حكمًا ثانيًا بالسجن المؤبد دون الإفراج المشروط.
قال المدعى العام جلين فيتزمارتين إنه أثناء تقديم الأدلة فى وفاة بروكس وهاريس، فإنه سيظهر أيضًا أن الحمض النووى يربط كيمميرير بوفاة مارثا ويليامز البالغة من العمر 80 عامًا.
إلا أن كيممير أصر على براءته، وقدم محاميه إقرارًا ببراءته نيابة عنه يوم الاثنين، لكنه رفض الإدلاء ببيان افتتاحي.
تم اعتقال المتهم فى مارس 2018 عندما أخبرت مارى أنيس بارتل - 91 عامًا فى ذلك الوقت - الشرطة أن رجلًا اقتحم شقتها فى مجتمع حى مستقل لكبار السن، وحاول خنقها بوسادة وأخذ مجوهراتها.
قالت الشرطة إنها عندما عثرت على كيممير فى اليوم التالى فى ساحة انتظار السيارات بالقرب من شقته، كان يحمل مجوهرات وأموالًا، وقد ألقى صندوق مجوهرات أحمر كبير. قادتهم المستندات الموجودة فى الصندوق إلى منزل هاريس، الذى عثر عليها ميتة فى غرفة نومها
بعد اعتقاله، أعادت الشرطة فى منطقة دالاس فحص وفيات كبار السن الآخرين التى كانت تعتبر طبيعية، حتى عندما اكتشفت أسرهم مجوهرات مفقودة.
ووجهت إليه 22 تهمة تتعلق بجرائم القتل العمد فى الفترة الممتدة من مايو 2016 إلى مارس 2018 وأضيفت أربع من لوائح الاتهام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة