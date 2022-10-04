تكساس تبدأ سلسلة محاكمات لرجل متهم بقتل 22 امرأة مسنة وسرق مجوهراتهن

يخطط المدعى العام فى تكساس لتقديم أدلة الـ ‏DNA‏ التى تربط بين رجل متهم بقتل 22 ‏امرأة مسنة فى منطقة دالاس وسرقة المجوهرات والأشياء الثمينة بإحدى حالات الوفاة.‏

وفقا لأسوشيتد برس، يحاكم بيلى كيممير، البالغ من العمر 49 عامًا، بتهمة القتل العمد ‏فى وفاة مارى بروكس البالغة من العمر 87 عامًا وهى القضية الثالثة التى يمثل فيها امام ‏المحكمة.‏

‏ انتهت محاكمته الأولى، فى وفاة لو ثى هاريس البالغة من العمر 81 عامًا، بإلغاء ‏المحاكمة فى نوفمبر الماضى عندما وصلت هيئة المحلفين إلى طريق مسدود وأعيد ‏محاكمته وأدين فى أبريل وحُكم عليه بالسجن المؤبد دون الإفراج المشروط وإذا أدين ‏بوفاة بروكس، فسيتلقى حكمًا ثانيًا بالسجن المؤبد دون الإفراج المشروط.‏

قال المدعى العام جلين فيتزمارتين إنه أثناء تقديم الأدلة فى وفاة بروكس وهاريس، فإنه ‏سيظهر أيضًا أن الحمض النووى يربط كيمميرير بوفاة مارثا ويليامز البالغة من العمر 80 ‏عامًا.‏

إلا أن كيممير أصر على براءته، وقدم محاميه إقرارًا ببراءته نيابة عنه يوم الاثنين، لكنه ‏رفض الإدلاء ببيان افتتاحي.‏

تم اعتقال المتهم فى مارس 2018 عندما أخبرت مارى أنيس بارتل - 91 عامًا فى ذلك ‏الوقت - الشرطة أن رجلًا اقتحم شقتها فى مجتمع حى مستقل لكبار السن، وحاول ‏خنقها بوسادة وأخذ مجوهراتها.‏

قالت الشرطة إنها عندما عثرت على كيممير فى اليوم التالى فى ساحة انتظار السيارات ‏بالقرب من شقته، كان يحمل مجوهرات وأموالًا، وقد ألقى صندوق مجوهرات أحمر ‏كبير. قادتهم المستندات الموجودة فى الصندوق إلى منزل هاريس، الذى عثر عليها ميتة ‏فى غرفة نومها ‏

بعد اعتقاله، أعادت الشرطة فى منطقة دالاس فحص وفيات كبار السن الآخرين التى ‏كانت تعتبر طبيعية، حتى عندما اكتشفت أسرهم مجوهرات مفقودة.‏

ووجهت إليه 22 تهمة تتعلق بجرائم القتل العمد فى الفترة الممتدة من مايو 2016 إلى ‏مارس 2018 وأضيفت أربع من لوائح الاتهام.