اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 02:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على تفاصيل لقاء وزير الرى مع العاملين بهيئة المساحة

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 12:49 م
تعرف على تفاصيل لقاء وزير الرى مع العاملين بهيئة المساحة هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مع العاملين بالهيئة المصرية العامة للمساحة، بحضور المهندس على منوفى رئيس هيئة المساحة، لمتابعة أهم الأعمال والأنشطة الخاصة بالهيئة، والتعرف على طلبات ومقترحات العاملين بالهيئة.
 
وفى التقرير التالى نتعرف على أبرز تصريحات الوزير خلال اللقاء...
 
1- حريص على التواصل مع جميع العاملين للتعرف على طلباتهم ومقترحاتهم وأتابع أعمال الوزارة بشكل مستمر لضمان إنجاز الأعمال على الوجه الأمثل.
 
2- نعمل على تحقيق العدالة وإتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن رأيه.
 
3- رقابة مستمرة لتقييم مستويات الأداء، والكفاءة هي المعيار الأساسى للترقيات بالوزارة طبقاً لمعايير واضحة للإختيار وأسس علمية تضمن تحقيق الشفافية.
 
4- أهمية توظيف كافة الإمكانيات الفنية والإدارية بالهيئة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير المنتجات التي تقدمها الهيئة للجمهور.
 
5- دراسة التوسع في تقديم خدمات جديدة للمواطنين تتناسب مع القدرات الضخمة التي تتميز بها الهيئة، وبما يتماشي مع توجهات الدولة المستقبلية والمشروعات القومية الكبرى.
 
6- توفير التدريب والتأهيل اللازم لمهندسي وفني الهيئة في ظل الخصوصية التي تتمتع بها أعمال الهيئة.
 
7- تنفيذ الأعمال المساحية لمشروعات النقل وتنمية جنوب الوادي والحمام وقناة السويس الجديدة والمدن الجديدة ومحطة الطاقة النووية ومواقع مبادرة حياة كريمة والأحوزة العمرانية.
 
8- حصر أملاك وزارتى الرى والأوقاف وهيئة السكة الحديد وعدد من المحافظات.
 
9- إنتاج الخرائط الطبوغرافية اللازمة لتخطيط المشروعات القومية، والمشاركة فى ترسيم وتدقيق الحدود الإدارية بين المحافظات.
 
10- إنشاء شبكة من المحطات الثابتة للرصد بالأقمار الصناعية تغطى الدلتا ووادى النيل.

وزير الرى

هيئة المساحة

قناة السويس

حياة كريمة



الموضوعات المتعلقة

‫وزير الرى: تخفيض رسوم دخول حدائق القناطر الخيرية 50% من الخميس

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 12:06 م

‫وزير الرى: رقابة مستمرة لتقييم الأداء.. والكفاءة المعيار الأساسى للترقيات

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 06:01 م

‫تعرف على أهم تصريحات وزير الرى حول تأثير التغيرات المناخية

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 04:00 ص

وزير الرى يكشف عن استخدام صور الأقمار الصناعية فى التنبؤ بالأمطار وتحديد مجرى النهر وخط شاطئ البحر الأبيض.. وقياس مناسيب المياه عن بعد من خلال منظومة التليمتري.. ويؤكد: ندعم البحث العلمى فى مجال المياه

الأحد، 02 أكتوبر 2022 05:00 م

وزير الرى: نظم الرى الحديث تقلل استخدام الأسمدة والعمالة وتزيد الإنتاجية

الأحد، 02 أكتوبر 2022 10:00 ص

وزير الرى يشارك فى احتفالية "يوم تفوق المهندس المدنى السادس"

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 10:53 م

وزير الرى يتفقد مشروعات الوزارة بمحافظة البحيرة

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 02:55 م

جولة لوزير الرى اليوم فى مشروعات الوزارة بالبحيرة

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 05:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة