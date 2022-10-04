تصدير 39407 أطنان سبائك متنوعة بقيمة 1.4 مليار جنيه أغلبها للاتحاد الأوروبى

كتب عبد الحليم سالم

كشفت البيانات المالية للمصرية للسبائك الحديدية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تحقيق مؤشرات مالية مرتفعة خلال العام المالى 2021-2022، مقارنة بالعام المالى 2020-2021، وذلك خلال عرض التقرير على الجمعية العامة للشركة التي اعتمدت المركز المالى مؤخرا .

وأوضحت البيانات، أن كمية المبيعات من السبائك المنتجة من المصانع بلغت 58914 طن، بقيمة 2.16 مليار جنيه، مقابل كمية بلغت 40864 طن بقيمة 893 مليون جنيه العام المالى 2020-2021، بنسبة تطور 144% للكمية و242% للقيمة.

أشارت إنه بلغت الصادرات نحو 39407 طن بقيمة 1.4 مليار جنيه، أغلبها لدول الاتحاد الاوروبى خلال العام المالى، مقابل 33205 طن بقيمة 722 مليون جنيه بنسبة 122 زيادة % للكمية و194% للقيمة .

كما بلغت كمية المبيعات من السبائك المحلية 19507 طن، بقيمة 762 مليون جنيه، مقابل 7659 طن بقيمة 171 مليون جنيه ،بنسبة زيادة 255% للكمية و446% للقيمة.

كما كشفت المؤشرات المالية، أن صافى الربح خلال العام المالى 2021-2022 بلغ نحو 536 مليون جنيه، مقابل 20 مليون جنيه العام السابق بنسبة زيادة 2718%، وبلغت الإيرادات 2.2 مليار جنيه ،مقابل 974 مليون جنيه بنسبة زيادة 233%.

أشاد عضو مجلس إدارة القابضة المعدنية رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية ،المهندس خالد الفقى بما حققته مصانع السبائك الحديدية بقيادة المهندس عيد مهلل وفريق عمله في الشركة، لافتا إلى أن السبائك الحديدية، تعد نقطة مضيئة في شركات القابضة المعدنية، لا سيما إنها نجحت في تحقيق معدلات عالية، مدفوعة بزيادة الطلب العالمى وارتفاع سعر المعدن عالميا، بالرغم من ارتفاع سعر الطاقة للمصانع في أسوان.