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ترقية قائدى القوات البحرية والجوية إلى رتبة فريق

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 12:28 م
ترقية قائدى القوات البحرية والجوية إلى رتبة فريق ترقية قائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية إلى رتبة فريق
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة على ترقية كلا من لواء بحرى أركان حرب أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية، واللواء طيار أركان حرب محمود فؤاد محمد عبد الجواد قائد القوات الجوية، إلى رتبة فريق.
 
وتحتفل الدولة المصرية بالذكري الـ 49 لحرب أكتوبر.. يوم العزة والكرامة.. يوم النصر الذي سيظل خالدًا في تاريخ أمتنا.. يوم البطولات والأمجاد التي صنعها رجال القوات المسلحة بدمائهم الذكية في ملحمة عسكرية أبهرت العالم، ودونت سطورها بأحرف من نور امتد شعاها للإنسانية جمعًا ليعكس إرادة المصريين في استعادة حقوقهم وتمسكهم بسيادة الوطن وأرضه وكرامته".
 
 

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