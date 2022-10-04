"تربية حلوان" تطلق مؤتمرها العلمى الأسبوع المقبل حول مستقبل إعداد المعلم

تعقد كلية التربية جامعة حلوان مؤتمرها العلمى العشرين والدولى الثالث بعنوان "مستقبل إعداد المعلم فى ضوء متغيرات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة"، وذلك خلال الفترة ما بين 12 و13 أكتوبر الجارى بقاعة مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور السيد إبراهيم محمد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ويناقش المؤتمر، برئاسة الدكتور حسام حمدي عبدالحميد عميد الكلية التربية والدكتور خالد مصطفى مالك وكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث مقرر المؤتمر، أربعة محاور أساسية، الأول عن قضايا وسياسات إعداد المعلم والثورة الصناعية الرابعة والخامسة ( التداعيات والمستقبل)، والثاني تجارب محلية ودولية في تطوير إعداد معلم المستقبل في ظل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، أما المحور الثالث فيستعرض التنمية المهنية لمعلم المستقبل في ظل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، فيما يتعلق المحور الرابع فيشمل مستقبل مؤسسات إعداد المعلم في ظل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة.

ويشارك في المؤتمر نخبة من المتخصصين على مستوى الجامعات والمراكز التربوية ومشاركين دوليين ، موزعين على 4 جلسات علمية وحلقات نقاش، حيث يدير الجلسة الأولى الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية والوزير الأسبق للتعليم العالي الدكتور عمرو عزت سلامة، بمشاركة أستاذ مساعد الدكتورة لبنى محمود شهاب منسقاً للجلسة، فيما يدير الجلسة الثالثة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سابقاً الدكتور هلال الشربيني الهلالي، ويشاركه أستاذ مساعد الدكتورة حنان محمد كمال مرسي منسقاً للجلسة، بينما يدير الجلسة الرابعة الوزير الأسبق للتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد عبدالحميد النشار، ويشاركة أستاذ مساعد الدكتور خالد محمد حجازي منسقاً للجلسة.