اليوم السابع
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تفعيل منظومة التحول الرقمى بالمكتبة الرقمية بجامعة حلوان

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 01:13 م
تفعيل منظومة التحول الرقمى بالمكتبة الرقمية بجامعة حلوان جامعة حلوان -أرشيفية
كتب محمد صبحى

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أعلنت المكتبة الرقمية بجامعة حلوان، تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة نجلاء فتحى محمد عويس مدير وحدة المكتبة الرقمية، أنه تم تفعيل منظومة التحول الرقمي بالمكتبة الرقمية، حيث سيصبح بإمكان الباحث الحصول على كافة خدماته من خلال المراسلات عبر إيميله الجامعى دون الحاجة للحضور إلى مقر المكتبة الرقمية .
 
ونوهت المكتبة الرقمية على الباحثين الاطلاع على كافة المرفقات المتعلقة بالخدمة المطلوبة واتباع التعليمات والاطلاع على كيفية التقدم لطلب كود الدفع الإلكترونى، كما أوضحت أنه لم يعد مسموحاً الحصول على أي إفادات او تقارير واستلامها باليد من مقر المكتبة الرقمية 
 
علماً بأن التواصل لابد أن يتم عن طريق الإيميل الجامعي للباحث ولا ينظر إلى أى إيميل آخر غيره، ويتم الرد يوميا ما عدا الجمعة والسبت والإجازات الرسمية من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية ظهرا.

جامعة حلوان

اخبار مصر

التحول الرقمى

المكتبة الرقمية

السيد قنديل



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