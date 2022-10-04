تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، عن عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 819 شاحنة و430 سيارة.

وشملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، و441 شاحنة و400 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، و378 شاحنة و30 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة امل بينما تغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة امل.

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينة عمان وغادرت السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين عمان وسينا.

واستقبل ميناء بورتوفيق بالامس السفينة الحسين قادمة من جدة بعدد 337 سيارة بحمولة 700 طن بينما غادرت السفينة النوي اكسبريس ومن النتظر مغادرة السفينة SEA WAVE، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1211 راكب بموانيها .