تحرير 25 محضرا لمحال مخالفة لمواعيد الغلق الشتوية وضبط 24 شيشة بالقليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة مسائية، امتدت لما بعد منتصف الليل بمدينة بنها لمتابعة الإلتزام بتطبيق المواعيد المقررة من قبل أصحاب المحلات وضبط المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية فورا، حيث أسفرت الحملة علي تحرير 25 محضر للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الشتوية، كما تم ضبط 24 شيشة، و20 كرسي ب4 مقاهى، وعلى الفور تم تحرير 4 محاضر غلق لتلك المقاهي.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وتنفيذا لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بضرورة متابعة الالتزام بتطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية طبقاً للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.

وخلال الجوله لاحظ المحافظ، معرض للسيارات بجوار مسجد إبراهيم مرسي يقوم بافتراش السيارات الخاصة به بالشارع العام، وعلي الفور وجه المحافظ إدارة المرور بتسجيل أرقام لوحات السيارات وعمل محاضر لهم، كما وجه برفع جميع السيارات التي تشغل الشارع العام.

وأوضح المحافظ، أنه يتم متابعة التزام المحال التجارية والحرفية والأسواق بمواعيد الغلق الشتوية على مستوى جميع المراكز والمدن (11 مركز ومدينة)، حيث يشرف على ذلك رؤساء المدن والمختصين من إدارات التفتيش والمتابعة، ويتم عمل محاضر للمخالفين.

هذا وناشد "الهجان"، أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار.

والجدير بالذكر أن قرار وزير التنمية المحلية في هذا الشأن يتضمن أن تكون مواعيد فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات، يومياً من الساعة السابعة صباحاً وتغلق الساعة العاشرة مساءً على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً، وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

كما يتضمن القرار الوزاري أن تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتغلق الساعة السادسة مساء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية، هذا وتستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

جاءت الجوله بحضور المهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، والمقدم صبحي الجابري مدير شرطة المرافق.