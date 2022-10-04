تجديد حبس المتهمين بالتخلص من جثة شاب داخل كرتونة فى الوراق 15 يوما

أحمد إسماعيل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس المتهمين في واقعة العثور على جثة داخل كرتونة ثلاجة بمنطقة الوراق 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما.

اعترف المتهمان في تحقيقات النيابة بالتخلص من جثة عاطل لقى مصرعه عقب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة في الوراق، أمام رجال المباحث أنهما تقابلا مع المتوفي بشقة أحدهما لتعاطي المواد المخدرة، وخلال تعاطي مخدر الهيروين، فوجئا به يصاب بحالة فقد الوعي، وفارق الحياة عقب ذلك نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المخدر.

أضافا أنهما خشية تعرضهما للمسائلة القانونية، قررا التخلص من الجثة، فوضعاها داخل كرتونة ثلاجة، ونقلاها بواسطة سيارة وتخلصا منها بمكان العثور عليها.

ونفى المتهمان قتلهما المتوفي، وأكدا أن تعاطيه جرعة زائدة من المخدر أدت إلى مفارقته الحياة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بجانب طريق في الوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وعثر على جثة شاب داخل كرتونة، لا توجد بها أي إصابات ظاهرية.

بتكثيف التحريات تبين أن الشاب تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة، أثناء تعاطي المخدرات بصحبة اثنين من أصدقائه، وعقب وفاته، نقلا جثته داخل كرتونة، واستخدما سيارة في نقلها والتخلص منها بمكان العثور عليها.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق