بعد رفع دعوى ضد CNN.. ترامب يهدد بمقاضاة مزيد من وسائل الإعلام ولجنة 6 يناير

كتبت ريم عبد الحميد

هدد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب باتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من وسائل الإعلام واللجنة المنتقاة بمجلس النواب، والتى تجرى تحقيقا فى أحداث 6 يناير والهجوم على الكابيتول، وذلك فى نفس اليوم الذى اقام فريقه القانونى دعوى قضائية ضد شبكة سى أن إن، يتهمها فيها بالتشهير.

وبحسب ما ذكرت صحيفة ذا هيل، فإن ترامب لم يحدد وسائل الإعلام الأخرى التى يخطط لمقاضاتها، لكنه قال إنه سيقيم دعاوى قضائية ضدهم لتمييزهم بشأن انتخابات 2020، التى خسرها أمام الرئيس جو بايدن.

وقال ترامب فى بيانه: فى الأسابيع والأشهر القادمة، سنقيم دعاوى قضائية ضد عددا كبير من شركات الإعلام التى تنشر الأخبار الكاذبة على أكاذيبهم، والتشهير والمخالفات، بما فى ذلك استخدمها لفظ الكذبة الكبرى فى إشارتهم إلى هجوم التضليل المعلوماتى الذى شنوه فى انتخابات الرئاسة لعام 2020.

وقال الرئيس السابق إنه سيستهدف لجنة 6 يناير لعدم تحقيقها فى مزاعم تزوير الانتخابات، والتى كانت فى قلب عشرات من الدعاوى القضائية التى أقامها ترامب فى محاكم عبر الولايات المتحدة، والتى تم إسقاطها جميعا أو رفضها، بعضها من قبل قضاة عينهم.

وأضاف ترامب أن اللجنة "غير المختارة" قد رفضت الاعتراف، كما حدث من قبل المفتش العام الذى عينه بايدن فى وزارة الدفاع وآخرين، بأن الأيام التى سبقت السادس من يناير، أوصى وفوض بنشر آلاف من القوات لضمان السلام والسلامة والأمن فى الكابيتول وفى مختلف أنحاء البلاد.

ولم يكن بايدن قد أدى القيم كرئيس فى الأيام التى سبقت أحداث 6 يناير، ولا يوجد دليل أيضا على أن ترامب أمر بمزيد من الأمن فى الكابيتول توقع لحدوث عنف فى هذا اليوم.