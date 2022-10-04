بروتوكول تعاون بين تعليم الجيزة والأوقاف والمنطقة الأزهرية لنشر الوعى الدينى بين الطلاب

كتبت - مرام محمد

التقى أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، اليوم الثلاثاء، بالدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة، والدكتور سمير أبو الخير رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية؛ وذلك لتفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين مديرية التربية والتعليم بالجيزة من ناحية، ووزارة الأوقاف والأزهر الشريف من ناحية أخرى.

ويهدف البروتوكول لخدمة العملية التعلمية للطلاب ونشر الوعي الديني ووضع حلول للقضايا المجتمعية، وبث القيم الجمالية وسط الطلاب، ومواجهة ظاهرة العنف داخل المدارس، بالإضافة إلى عمل قوافل توعوية تجوب مدارس الجيزة، تضم عددًا من قيادات الأوقاف ورجال الدين لنشر تعاليم الدين الإسلامي، والتأكيد على ضرورة التعاون وحب الوطن وغرس روح الانتماء والولاء.

وأكد وكيل الوزارة على التعاون المستمر مع الأزهر الشريف والأوقاف من خلال البروتوكول، الذي يسهم في تعزيز الثقة بين التعليم والمؤسسات الدينية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

حضر اللقاء، سمية الخطيب وكيل المديرية، وعمر حسين مدير إدارة الصديق التعليمية الأزهرية، وعز الدين فهمي علاقات عامة بمنطقة الجيزة الأزهرية.