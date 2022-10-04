الولايات المتحدة تعرب عن بالغ قلقها حيال عدم التوصل لاتفاق على تمديد "هدنة اليمن"

وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ترحب بدعم حكومة الجمهورية اليمنية لمقترح الهدنة الموسع الذي قدمته الأمم المتحدة والدعم القوي من دول المنطقة ومجلس الأمن الدولي والشركاء الدوليين الآخرين.

ورأت أن الإجماع الساحق على دعم هدنة اليمن بوساطة الأمم المتحدة هو شهادة على قدرة الهدنة على قيادة اليمن نحو طريق تحقيق السلام والتعافي، وحثت الولايات المتحدة - بحسب البيان - الحوثيين على مواصلة المفاوضات بحسن نية والعمل مع الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة وإبقاء اليمن على طريق السلام.

وطالبت جميع الأطراف المعنية بممارسة ضبط النفس خلال هذه المرحلة الحرجة، مؤكدة رفضها خطاب الحوثي الذي يهدد شركات الشحن التجارية والنفط العاملة في المنطقة.

وأكدت أن الهدنة تمثل أفضل فرصة أتيحت لليمنيين من أجل السلام منذ سنوات، مضيفة أن الخيار أمام الأطراف المعنية بسيط؛ إما السلام وتحقيق مستقبل أكثر إشراقا لليمن أو العودة إلى دمار ومعاناة لا طائل منهما سوى المزيد من تمزق وعزل بلد على حافة الهاوية بالفعل، مشددة على أنه ما من سبيل لتخفيف معاناة اليمنيين حقا سوى التفاوض.

وأشارت إلى أن الرجال والنساء والأطفال اليمنيون شهدوا فوائد ملموسة وفرتها الهدنة التي حققت أطول فترة هدوء منذ بدء الحرب، وانخفاض كبير في عدد الضحايا المدنيين وتدفق وقود أكثر بأربعة أضعاف إلى الموانيء الشمالية لليمن ورحلات تجارية أتاحت لأكثر من 25 ألفا من اليمنيين طلب الرعاية الطبية ولم شمل أحبائهم في الخارج.

وأضافت "ومع ذلك هناك حاجة إلى المزيد بالتأكيد"، موضحة أن اقتراح الهدنة الموسع الذي قدمته الأمم المتحدة من شأنه أن يوفر ما يلي: توفير الرواتب لعشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ سنوات وفتح الطرق في جميع أنحاء البلاد وتوسيع نطاق الرحلات الدولية وتيسير عملية التخليص لسفن الوقود الداخلة إلى ميناء الحديدة والأهم من ذلك، سيمكن اقتراح الأمم المتحدة إطلاق مفاوضات حول وقف شامل لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة بقيادة يمنية من شأنها إنهاء الحرب بشكل دائم.