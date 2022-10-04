النيابة تذيع فيديو لمرافعتها بقضية مقتل سلمى بهجت بعد إحالة المتهم للمفتي

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

أذاعت النيابة العامة منذ قليل، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، مرافعة ممثل النيابة العامة اليوم الاثنين، أمام محكمة جنايات الزقازيق، في قضية مقتل سلمى بهجت طالبة الشرقية، على يد زميلها إسلام محمد لرفضها الارتباط به، والتى صدر قرار من المحكمة فيها بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 3 نوفمبر للنطق بالحكم.

وقال ممثل النيابة العامة، أمام محكمة جنايات الزقازيق فى القضية رقم 7730 لسنة 2022 جنايات أوّل الزقازيق، والمًتّهم فيها إسلام محمد فتحي محمد بقتل المجني عليها سلمى بهجت محمد عمدًا مع سبق الإصرار والترصُّد، إن المتهم اعترف في تحقيقات النيابة العامة، أنه قتل المجنى عليها، لرد اعتباره، لرفضها الاستمرار معه، ولرفض أسرتها خطبته لها بسبب أفكاره ومعتقداته، وعندما شاهدها في العقار محل الواقعة، باغتها بسرعة بطعنات متتالية، بلغت 31 طعنة بالقلب والكبد والصدر، انتقاما منها لرفضها الارتباط به.

وأثبت التقرير الوارد من مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، سلامة القوى العقلية للمتهم بقتل سلمى، وأنه مسؤول عن أفعاله وقت ارتكاب الواقعة.