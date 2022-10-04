اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 07:38 م
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النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا فى واقعة ضرب مدرس لطفلة بمدرسة بالسنبلاوين

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 07:14 م
النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا فى واقعة ضرب مدرس لطفلة بمدرسة بالسنبلاوين المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية
كتب – أحمد عبد الهادى

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أمر المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل أمام النيابة الإدارية بالسنبلاوين، بشأن ما تم تداوله بالمواقع الإلكترونية المختلفة اليوم الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر 2022، من واقعة تعدى مدرس بالضرب على طالبة بالصف الرابع الابتدائي، بمدرسة بطرنيس العرب، التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية، على رأسها بعصا مما أدى إلى إغمائها ونقلها للمستشفى. 
 
وبناء عليه، قام المستشار محمد صالح، مدير النيابة، بقيد الواقعة بالقضية رقم 925/ 2022 السنبلاوين، وإحالتها لأحمد البرى رئيس النيابة، لمباشرة التحقيقات.
 
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

النيابة الإدارية

تحقيق عاجل

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