المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينفى وجود خطر أمنى على محطة زابوريجيا

كتب أحمد عرفة

نفى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي وجود خطر أمني على محطة زابوريجيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وذكرت قناة إكسترا نيوز، أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتوجه إلى كييف وموسكو خلال الأسبوع الحالي.

وفى وقت سابق، قال وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، الثلاثاء، إنه من المتوقع زيادة محصول الحبوب في روسيا بنحو 5 ملايين طن سنوياً بفضل ضم 4 مناطق أوكرانية.

ونقلت وكالة "تاس" الحكومية للأنباء عنه قوله "بالنظر إلى الأراضي الصالحة للزراعة الموجودة هناك، أعتقد أنه سيتم إضافة ما لا يقل عن 5 ملايين طن من الحبوب إلى صندوق الادخار الروسي. وأعتقد أيضاً أننا سنحصل على محاصيل أخرى".