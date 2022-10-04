المؤبد لأمريكى حصل على 9.5 مليون دولار بالاحتيال الرومانسى عبر مواقع المواعدة

حكم على رجل من ولاية جورجيا أدين بتهمة غسل ملايين الدولارات عن طريق الاحتيال عبر الإنترنت، بما فى ذلك خداع الأشخاص على مواقع المواعدة، بالسجن 25 عامًا.
بحسب شبكة ايه بى سى، أدين إلفيس إيجوسا أوجيكبولور فى وقت سابق من هذا العام بتهمة التآمر لارتكاب غسيل أموال و15 تهمة غسل أموال حقيقية.
شهد ثلاثة عشر ضحية من ضحايا "الاحتيال الرومانسي" فى محاكمته الفيدرالية. قالت إحداهن إنها مقتنعة بإرسال ما يقرب من 70 ألف دولار إلى محتال التقت به على احد مواقع المواعدة
قال ريان بوكانان، المدعى العام الأمريكى للمنطقة الشمالية من جورجيا: "كان أوجيكبولور والمتآمرون معه جزءًا من شبكة دولية أوسع من المحتالين عبر الإنترنت وغاسلى الأموال الذين تسببوا فى الخراب والدمار على الأفراد والشركات ".
وجه أوجيكبولور ضحاياه لفتح ما لا يقل عن 50 حسابًا مصرفيًا تجاريًا احتياليًا تلقى أكثر من 9.5 مليون دولار من عمليات الاحتيال المختلفة عبر الإنترنت من أكتوبر 2018 إلى أغسطس 2020، وفقًا لبيان صادر عن مكتب بوكانان.
وقال البيان إن أوجيكبولور قام بعد ذلك بغسل الأموال باستخدام حسابات أخرى، بما فى ذلك العشرات فى الخارج.
وجاء بعض المال من الحيل الرومانسية. قام المحتالون بإنشاء ملفات تعريف مواعدة مزيفة عبر الإنترنت واستهدفوا الأفراد الذين لديهم أصول مالية كبيرة، مثل المتقاعدين أو الأرامل.
شهد العديد من الضحايا، معظمهم من النساء، بأنهم قابلوا غرباء عبر الإنترنت وكانوا مقتنعين على مدار الأشهر بأنهم كانوا فى علاقات رومانسية، على الرغم من عدم مقابلة الرجال شخصيًا.
غالبًا ما ادعى المحتالون أنهم يريدون بدء حياة مع ضحاياهم، لكن هذا لا يمكن أن يحدث حتى يتم حل مشكلة تتطلب مبلغًا كبيرًا من المال.
حكم قاضى المحكمة الجزئية الأمريكية ويليام راى الثانى فى أتلانتا على أوجيكبولور بالسجن 25 عامًا وثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف، وسيتم تحديد موعد جلسة استماع لتحديد مبلغ الاسترداد الذى يجب على أوجيكبولور دفعه فى تاريخ لاحق.
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