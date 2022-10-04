المؤبد لأمريكى حصل على 9.5 مليون دولار بالاحتيال الرومانسى عبر مواقع المواعدة

حكم على رجل من ولاية جورجيا أدين بتهمة غسل ملايين الدولارات عن طريق الاحتيال ‏عبر الإنترنت، بما فى ذلك خداع الأشخاص على مواقع المواعدة، بالسجن 25 عامًا.‏

بحسب شبكة ايه بى سى، أدين إلفيس إيجوسا أوجيكبولور فى وقت سابق من هذا العام ‏بتهمة التآمر لارتكاب غسيل أموال و15 تهمة غسل أموال حقيقية.‏

شهد ثلاثة عشر ضحية من ضحايا "الاحتيال الرومانسي" فى محاكمته الفيدرالية. قالت ‏إحداهن إنها مقتنعة بإرسال ما يقرب من 70 ألف دولار إلى محتال التقت به على احد ‏مواقع المواعدة

قال ريان بوكانان، المدعى العام الأمريكى للمنطقة الشمالية من جورجيا: "كان ‏أوجيكبولور والمتآمرون معه جزءًا من شبكة دولية أوسع من المحتالين عبر الإنترنت ‏وغاسلى الأموال الذين تسببوا فى الخراب والدمار على الأفراد والشركات ".‏

وجه أوجيكبولور ضحاياه لفتح ما لا يقل عن 50 حسابًا مصرفيًا تجاريًا احتياليًا تلقى أكثر ‏من 9.5 مليون دولار من عمليات الاحتيال المختلفة عبر الإنترنت من أكتوبر 2018 إلى ‏أغسطس 2020، وفقًا لبيان صادر عن مكتب بوكانان.‏

وقال البيان إن أوجيكبولور قام بعد ذلك بغسل الأموال باستخدام حسابات أخرى، بما ‏فى ذلك العشرات فى الخارج.‏

وجاء بعض المال من الحيل الرومانسية. قام المحتالون بإنشاء ملفات تعريف مواعدة ‏مزيفة عبر الإنترنت واستهدفوا الأفراد الذين لديهم أصول مالية كبيرة، مثل المتقاعدين ‏أو الأرامل.‏

شهد العديد من الضحايا، معظمهم من النساء، بأنهم قابلوا غرباء عبر الإنترنت وكانوا ‏مقتنعين على مدار الأشهر بأنهم كانوا فى علاقات رومانسية، على الرغم من عدم مقابلة ‏الرجال شخصيًا. ‏

غالبًا ما ادعى المحتالون أنهم يريدون بدء حياة مع ضحاياهم، لكن هذا لا يمكن أن ‏يحدث حتى يتم حل مشكلة تتطلب مبلغًا كبيرًا من المال.‏

حكم قاضى المحكمة الجزئية الأمريكية ويليام راى الثانى فى أتلانتا على أوجيكبولور ‏بالسجن 25 عامًا وثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف، وسيتم تحديد موعد جلسة ‏استماع لتحديد مبلغ الاسترداد الذى يجب على أوجيكبولور دفعه فى تاريخ لاحق.‏