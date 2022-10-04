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المؤبد لأمريكى حصل على 9.5 مليون دولار بالاحتيال الرومانسى عبر مواقع المواعدة

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 11:42 ص
المؤبد لأمريكى حصل على 9.5 مليون دولار بالاحتيال الرومانسى عبر مواقع المواعدة تطبيقات مواعدة
كتبت: نهال أبو السعود

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حكم على رجل من ولاية جورجيا أدين بتهمة غسل ملايين الدولارات عن طريق الاحتيال ‏عبر الإنترنت، بما فى ذلك خداع الأشخاص على مواقع المواعدة، بالسجن 25 عامًا.‏

 

بحسب شبكة ايه بى سى، أدين إلفيس إيجوسا أوجيكبولور فى وقت سابق من هذا العام ‏بتهمة التآمر لارتكاب غسيل أموال و15 تهمة غسل أموال حقيقية.‏

 

شهد ثلاثة عشر ضحية من ضحايا "الاحتيال الرومانسي" فى محاكمته الفيدرالية. قالت ‏إحداهن إنها مقتنعة بإرسال ما يقرب من 70 ألف دولار إلى محتال التقت به على احد ‏مواقع المواعدة

 

قال ريان بوكانان، المدعى العام الأمريكى للمنطقة الشمالية من جورجيا: "كان ‏أوجيكبولور والمتآمرون معه جزءًا من شبكة دولية أوسع من المحتالين عبر الإنترنت ‏وغاسلى الأموال الذين تسببوا فى الخراب والدمار على الأفراد والشركات ".‏

 

وجه أوجيكبولور ضحاياه لفتح ما لا يقل عن 50 حسابًا مصرفيًا تجاريًا احتياليًا تلقى أكثر ‏من 9.5 مليون دولار من عمليات الاحتيال المختلفة عبر الإنترنت من أكتوبر 2018 إلى ‏أغسطس 2020، وفقًا لبيان صادر عن مكتب بوكانان.‏

 

وقال البيان إن أوجيكبولور قام بعد ذلك بغسل الأموال باستخدام حسابات أخرى، بما ‏فى ذلك العشرات فى الخارج.‏

 

وجاء بعض المال من الحيل الرومانسية. قام المحتالون بإنشاء ملفات تعريف مواعدة ‏مزيفة عبر الإنترنت واستهدفوا الأفراد الذين لديهم أصول مالية كبيرة، مثل المتقاعدين ‏أو الأرامل.‏

 

شهد العديد من الضحايا، معظمهم من النساء، بأنهم قابلوا غرباء عبر الإنترنت وكانوا ‏مقتنعين على مدار الأشهر بأنهم كانوا فى علاقات رومانسية، على الرغم من عدم مقابلة ‏الرجال شخصيًا. ‏

 

غالبًا ما ادعى المحتالون أنهم يريدون بدء حياة مع ضحاياهم، لكن هذا لا يمكن أن ‏يحدث حتى يتم حل مشكلة تتطلب مبلغًا كبيرًا من المال.‏

 

حكم قاضى المحكمة الجزئية الأمريكية ويليام راى الثانى فى أتلانتا على أوجيكبولور ‏بالسجن 25 عامًا وثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف، وسيتم تحديد موعد جلسة ‏استماع لتحديد مبلغ الاسترداد الذى يجب على أوجيكبولور دفعه فى تاريخ لاحق.‏

 


الولايات المتحدة

احتيال رومانسي

غسيل أموال

ولاية جورجيا

اخبار أمريكا

مواقع المواعدة



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