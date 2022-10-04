وأضافت الشرطة -حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية- أن الصحفي الإذاعي "بيرسيفال ماباسا" البالغ من العمر 63 عاما لقي حتفه برصاص مسلحين اثنين عند مدخل أحد المجمعات السكنية في منطقة "لاس بيناس" بالعاصمة "مانيلا"، من جانبه أدان الاتحاد الوطني للصحفيين في الفلبين هذا الحادث.. كما تعهدت الشرطة الوطنية بتحقيق العدالة.

في سياق منفصل، أعلن قصر "مالاكانانج" الرئاسي في الفلبين استقالة السكرتيرة الصحفية للرئيس الفلبيني تريكسي كروز أنجيليس.

ونقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن نائب السكرتير التنفيذي للرئيس هوبرت جيفارا قوله "إن كروز أنجيليس تقدمت بخطاب استقالتها اليوم، ولم يعلن القصر الرئاسي حتى الآن عن تعيين سكرتير صحفي جديد.