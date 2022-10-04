الفلبين تعلن تراجع إصابات كورونا بنسبة 10%

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، تسجيل تراجع فى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بنسبة 10% خلال الأيام السبعة الماضية مقارنة بالأسبوع السابق.
وأفادت الوزارة - حسبما نقلت قناة (إيه بى إس-سى بى إن) الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الثلاثاء، بأنه في الفترة من 26 سبتمبر الماضي وحتى 2 أكتوبر الجاري، سجلت البلاد 16 ألفا و17 إصابة جديدة بكوفيد-19 أي ما يعادل في المتوسط 2288 حالة في اليوم.
وأشارت إلى أن إجمالي 753 أو 10.5% من المرضى المصابين بكوفيد-19 يرقدون بالمستشفيات في حالات خطيرة وحرجة حتى أمس.
جدير بالذكر أنه تم تطعيم حوالي 73.1 مليون شخص بشكل كامل ضد فيروس كورونا، وفقا لبيانات وزارة الصحة الفلبينية.
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