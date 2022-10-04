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"الشئون المعنوية" تدشن مشروعا دراميا ثقافيا توعويا بعنوان "مصرى"

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 11:57 ص
"الشئون المعنوية" تدشن مشروعا دراميا ثقافيا توعويا بعنوان "مصرى" مصرى
كتب محمد عبد العظيم ومحمد عبد المجيد

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أعلن العميد ياسر وهبه، عن إطلاق إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، مشروع درامي ثقافي توعوي بعنوان: "مصري"، لتوثيق كافة جهود أبطال الدولة المصرية في مختلف المجالات. 
 
جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية الـ 36 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
وتحتفل الدولة المصرية بالذكري الـ 49 لحرب أكتوبر.. يوم العزة والكرامة.. يوم النصر الذي سيظل خالدًا في تاريخ أمتنا.. يوم البطولات والأمجاد التي صنعها رجال القوات المسلحة بدمائهم الذكية في ملحمة عسكرية أبهرت العالم، ودونت سطورها بأحرف من نور امتد شعاها للإنسانية جمعًا ليعكس إرادة المصريين في استعادة حقوقهم وتمسكهم بسيادة الوطن وأرضه وكرامته".
 
 

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الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

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