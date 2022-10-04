الرئيس السيسى يستعيد روح أكتوبر فى ذكرى النصر العظيم.. إنفوجراف

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن يوم السادس من أكتوبر الذى حققت مصر فيه معجزة العبور كان يومًا مقدرا له أن يظل خالدًا ليس فقط في وجدان مصر وشعبها، وإنما في ضمير الأمة العربية بأسرها وشعوب العالم المحبة للسلام، فمصر لم تحارب فقط دفاعًا عن أرضها وإنما من أجل تحقيق السلام، وهو ما نجحت فيه وحافظت على مكتسباته.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى في الندوة التثقيفية بمناسبة الذكرى الـ 49 لنصر حرب أكتوبر المجيدة.. ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى أبرز تصريحات الرئيس:

















مصر حققت معجزة العبور فى 6 أكتوبر ومقدر لهذا اليوم أن يظل خالدا فى وجدان مصر وضمير الأمة العربية وشعوب العالم المحبة للسلام

مصر لم تحارب دفاعا عن أرضها فقط ولكن لتحقيق السلام وهو ما نجحت فيه وحافظت على مكتسباته

حرب أكتوبر المجيدة كان لها رجال سخرهم الله لاتخاذ قرارات مصيرية غيرت خريطة التوازنات الإقليمية والدولية

أوجه التحية لروح الشهيد محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام وصاحب قرار العبور العظيم

تحية للسادات باتخاذه قرار السلام بشجاعة الأبطال وطوى الماضى وفتح صفحات المستقبل

كمواطن ورئيس أوجه تحية يملؤها الإجلال والاحترام لكل من ساهم فى صنع أعظم أيام مصر فى تاريخها الحديث

تحية يملؤها الفخر والاعتزاز للقوات المسلحة المؤسسة العسكرية الوطنية التى أتشرف بأن أكون من أبنائها

الجمهورية الجديدة التى أراها سنحقق بإذن الله معجزة العبور الآمن والثابت إليها

الجمهورية الجديدة هدفها تحقيق تطلعات الجيل الحالى والأجيال المقبلة والانطلاق بالدولة على طريق التقدم والقدرة

على يقين من أن الإنسان المصرى صانع الحضارة أكبر وأقوى من كل المساعى الكاذبة والمُضللة

المصرى لديه قدرة فطرية على أن يميز بقلبه السليم وعقله الواعى بين الغث والسمين وبين الهدم والبناء وبين الإخلاص للوطن والخبث والكراهية

فرق كبير بين أن تمسع فقرة عن فترة 1967 وإنك تعيشه.. بنتكلم عن أكثر من 50 سنة

التحديات والعدائيات موجودة دايما ودى سنة الحياة ولن تنتهى من أى أمة.. كورونا كانت إيه؟ ده اختبار وحكمة من ربنا

الظروف الصعبة دى هنتجاوزها؟ بفضل الله وبكرة تشوفوا

الفقر والجهل والتخلف العدو الحقيقى

فيه ناس كتير فى بلدنا تعرف يعنى إيه فقر وبيعمل إيه فى الناس

الجهل خطير جدا لأنه ممكن يخليك تقدم على إجراءات تؤذيك وتؤذى كل من حولك

الأزمة الاقتصادية العالمية التى يئن من وطأتها كل فرد على الكوكب نموذج على ما نراه ونعيشه ونحياه ونحاول قدر استطاعتنا تجاوزه بالجهد من أجل وطننا

ما زالت قوى الشر تضمر بداخلها كـل معانى الحقد والكراهية فراحت تبث سمومها فى شرايين الوطن من خلال نشر الأكاذيب

عين التاريخ تنظر إليكم يا أبناء شعب مصر العظيم فلتكتبوا تاريخا جديدا من المجد تعلون به إلى المكانة الرفيعة التى تليق باسم مصر

نمضى فى بناء الجمهورية الجديدة والمستقبل والواقع الجديد الذى نطمح جميعا إليه ونعمل من أجله مخلصين النية لله والوطن والشعب

وإحنا بنحارب الإرهاب البلد دى ما وقفتش 15 سنة.. والدولة بتشتغل بأقصى طاقة ممكنة

شكرا جزيلا وكل عام وأنتم بخير ومصر فى أمان وسلام وتقدم بشعبها العظيم وجيشها الباسل.. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر