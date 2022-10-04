الداخلية تضبط 1653 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط (1653) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط قضية حجب سلع إستراتيجية بمضبوطات (50 طن "أرز أبيض) وكذا (444) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد بناء بمضبوطات (20 طن "أسمنت" - 92٫928 طن "دقيق أبيض – مكرونة – سكر – أرز – ملح طعام – زيت – أعلاف" – 1200 عبوة "كاتشب" – 12781 عبوة سجائر) وكذا (710) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (12 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع" – 210 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 193 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 99 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 87 قضية توقف عن الإنتاج – 109 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات (9٫900 طن دقيق بلدى مدعم) ، وكذا ضبط (18) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (2٫800 طن "سكر – أسمدة" مدعمة – 42600 لتر مواد بترولية – 802 إسطوانة).. بحجم مضبوطات بلغت (175٫628 طن – 12781 عبوة سجائر – 1200 عبوة "كاتشب" –42600 لتر مواد بترولية - 802 إسطوانة) .. كان أبرزها ضبط (50 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (مالك لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة بنى سويف ، وضبط (20 طن "أسمنت") بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة ..بحوزة (المدير المسئول عن مستودع لتجارة مواد البناء) بمحافظة المنوفية ، وضبط (16 طن "أرز أبيض") معبأ داخل عبوات بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الإسماعيلية وضبط (5٫5 طن "دقيق بلدى مدعم") تم الإتجار بها فى السوق السوداء مستولية على أموال الدعم ..بحوزة (مالكة مخبز بلدى) بمحافظة بنى سويف.

وتمكنت الجهود من ضبط (32000 لتر مواد بترولية "سولار") تم الإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى للإستيلاء على الدعم المقرر .. بحوزة (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة الجيزة وضبط (802 إسطوانة بوتاجاز مختلفة الأحجام) تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى للإستيلاء على الدعم المقرر .. بحوزة (المدير المسئول عن مستودع إسطوانات البوتاجاز) بمحافظة الجيزة.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (19) قضية بمضبوطات بلغت (247٫095 طن "أرز شعير" – 50 طن أرز أبيض) .. كان أبرزها ضبط المدير المسئول عن (مخزن "بدون ترخيص" تابع لمصنع للمنتجات البلاستيكية متوقف نشاطه – بمحافظة كفر الشيخ) لتخزينة كمية قدرها (100 طن "أرز شعير") محظور تداولها بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .. وكذا تجميعه كمية قدرها (50 طن "أرز أبيض") معبأة داخل شكائر قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة ، وضبط مالك (مخزن لتجارة المحاصيل الزراعية "بدون ترخيص" – بمحافظة كفر الشيخ) لتخزينة كمية قدرها (46٫05 طن "أرز شعير") محظور تداولها بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق أسفرت الجهود عن ضبط عدد (5) قضايا بمضبوطات بلغت (125 قطعة "29 قطعة صوتية – 55 قطعة ضوئية – 41 قطعة ملصق"، وضبط (3,5 طن "لحوم مُجمدة – سمك مُجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة، وضبط (3,3 طن "لحوم مُجمدة – كبدة مُجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

وأثمرت الجهود عن ضبط (7,5 طن "جبن شيدر – زيت زيتون – جبن ريكفورد") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وبها "عفن ظاهرى" وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة منتجات الألبان بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (43) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (17161 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع) .