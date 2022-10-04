الداخلية تضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى تزوير الأوراق الرسمية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (5 أشخاص - لأربعة منهم معلومات جنائية - مقيمين بنطاق محافظتى "الدقهلية والشرقية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تزوير المحررات والمستندات للعديد من الجهات وترويجها على عملائهم مقابل تحصلهم على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وإدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور بقطاع المرور والحماية المدنية ومديريتى أمن (الدقهلية والشرقية) تم استهدافهم، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (أجهزة وآلات طباعة تستخدم فـى طباعة نماذج أختام شعار الجمهورية - عدد من نماذج أختام شعار الجمهورية للعديد من الجهات – عدد من نماذج أكلاشيه خاص بالعديد من الجهات – عدد من رخص قيادة وتسيير "مُزورة" خالية من البيانات مُعدة لترويجها - عدد من المُحررات المُزورة - 5 هواتف محمولة "بتفريغ محتواها عثر على العديد من المحررات المزورة وكذا معاملات مالية بإحدى تطبيقات الدفع الإلكترونى بين المتهمين وعملائهم" – مبلغ مالى " من متحصلات نشاطهم الإجرامى").

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى لتزوير المحررات والمستندات لبعض الجهات وترويجها على عملائهم مقابل تحصيل مبالغ مالية منهم للتكسب من جراء هذا النشاط المؤثم وإقتسام المتحصلات المالية فيما بينهم والمضبوطات لإستخدامها فـى طباعة وتزوير تلك المحررات المضبوطة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.