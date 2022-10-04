التغيرات المناخية وتأثيرها على الثروة الحيوانية ندوة لمنصة مناخ الإسماعيلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

شاركت منصة مناخ الإسماعيلية التابعة للمنصة المحلية لمبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ 27 والتى أطلقها المكتب العربى للشباب والبيئة ندوة بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ونقيب الطب البيطرى وحزب مستقبل وطن والمجلس القومى للمرأة حول التغيرات المناخية وتأثيرها على الثروة الحيوانية والإنتاج الزراعي.

وناقشت الدكتورة ماجدة عطا مسئول منصة الاسماعيلية التحديات المناخية فى المحافظة وأهم الأنشطة وفق الأولويات والتحديات وتحقيق انتشار بين كل الفئات المستهدفة من الشباب، والكبار،والمرأه، ومجتمعات الزراعيين بالتعاون مع المجلس القومى للمرأه، مركز النيل للإعلام، الأزهر، بيت العائله المصريه، والداعم الأكبر جامعة قناة السويس.

وعرضت عطا خلال الندوة بعض المشروعات والمبادرات التى تغطى محاور مؤتمر وقمة شرم الشيخ الثلاث وهم التكيف والتخفيف والخسائر والأضرار.

ورقة عمل من الطب البيطري

وقدم دكتور حامد موسى الأقنص وكيل وزارة الطب البيطرى ونقيب الاطباء البيطرين ورقة عمل أشار فيها الى المخاطر التى تهدد الثروة الحيوانية بسبب تغير المناخ أوضح فيها أن تغير المناخ وارتفاع درجات الحراره ومستوى البحر أثر على الكثير من النظم الفيزيائية والإحصائيه مما ترتب عليه فيضانات ونوبان جفاف وارتفاع درجة الحرارة للارض نتيجة زيادة معدل امتصاص الآشعة تحت الحمراء وتسبب معها حدوث تغير المناخ العالمى وهي: ثان اكسيد الكربون، الميثان، اكسيد النيتروز مركبات البيرو فلوركار بون، الهيدروفلوركاربون.،سادس فلوريد الكبريت.

وأشار الى أن الآثار المتوقعه على مصر زيادة الضغط على مصادر المياة مما يؤثر على الزراعة والثروة الحيوانية وآداء الحيوانات وانتاجها من اللحوم والإنتاج السمكي.

كما أشار أن الماشيه تعتبر المساهم الاكبر فى الانبعاثات حيث تنتج حوالى 4.6 جيجا طن من مكافئ ثان اكسيد الكربون فى العالم وهذا يمثل حوالى 65% من انبعاثات القطاع مضيفا الى أن أهم مصادر الانبعاثات فى انتاج العلف 47% والتخمر المعوى 40%، وإدارة السماد الطبيعى 10% واستهلاك الطاقه 3%.

وناقش نقيب البيطريين فى الاسماعيلية استراتيجيه مقترحه لمواجهة التغيرات المناخية على الثروة الحيوانية والداجنة بالتوسع فى استزراع محاصيل علفية لها احتياجات مائية منخفضه ونباتات مقاومة لملوحة الأرض وتقليل استهلاك اللحوم الحمراء والتوسع فى الاستزراع السمكى، ومحاولة وضع الحيوانات فى اماكن تهوية طبيعية.

كما أطلق دعوه لزراعة نباتات (البيوتكام ) نبات اخضر عالى الجودة وبه 30 بروتين خام لغذاء الحيوانات و(انيرولا ) والذى ينمو على المياه المالحة ومن النباتات الاقتصادية فى زراعهتها.

وحضر اللقاء الدكتورة سهير قاسم عضو المجلس القومى للمراه وعضو منصة الإسماعيلية والدكتور محمود سيد امين الثقافه والتدريب بحزب مستقبل وطن وعماد حجازى امين المتابعه بالحزب وممثلين لحزب مستقبل وطن.