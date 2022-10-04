اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 03:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التخطيط: مسابقة المشروعات الخضراء بداية لما بعد قمة المناخ

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 03:00 م
التخطيط: مسابقة المشروعات الخضراء بداية لما بعد قمة المناخ وزارة التخطيط - أرشيفية
كتبت منال العيسوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تمثل خطوة جوهرية بمشاركة غير مسبوقة مع كافة قطاعات الدولة، والمبادرة تحمل رسالة إلى العالم أن قمة المناخ ليست مجرد استضافة لحدث وانما  المؤتمر يمثل  مبادرة مصرية للمشاركة فى تقديم حلول، حيث أن مصر من ضمن أكثر من 20 دولة متأثرة بالتغيرات المناخية ولكنها لم تتوقف وعملت على كافة المستويات.
 
وأوضح مصطفى خلال كلمته فى مؤتمر المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، ان المشروعات الفائزة  سيتم عرضها فى يوم الحلول كجزء من المشاركة بين الجميع وكافة شرائح المجتمع وتلعب الحكومة دور مهم للتنسيق بين كل الجهات، وان المسابقة ليست نهاية المطاف، وانما هى بداية لما بعد مؤتمر المناخ ، وسنبنى عليها قاعدة البيانات للوصول إلى مزيد من الحلول
 ‏
 ‏جدير بالذكر، أن الدولة انتهت من استقبال أكثر من 5 آلاف مشروع ضمن  مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء بالمحافظات، وقامت لجان التقييم بالمحافظات من فرز المشروعات و اختيار هذه المشروعات وعرضها فى مؤتمر اليوم.

قمة المناخ

تغيرات المناخ

مؤتمر شرم الشيخ

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

المشروعات الخضراء



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة