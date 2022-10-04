التحريات تكشف ملابسات اشتعال حريق بمحل تجاري في مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى عدم وجود شبهة جنائية فى حريق اشتعل بمحل تجاري بمدينة 6 أكتوبر اليوم الثلاثاء، واستمع رجال المباحث لأقوال العاملين بالمحل، ولم يشتبهوا في اندلاع الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بمحل تجاري بمدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع على الفور بعدد من سيارات الإطفاء، وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للمنشآت المجاورة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده دون إصابات.

وتم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.