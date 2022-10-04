اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 06:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

التحريات تكشف ملابسات اشتعال حريق بمحل تجاري في مدينة 6 أكتوبر

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 05:06 م
التحريات تكشف ملابسات اشتعال حريق بمحل تجاري في مدينة 6 أكتوبر حريق -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى عدم وجود شبهة جنائية فى حريق اشتعل بمحل تجاري بمدينة 6 أكتوبر اليوم الثلاثاء،  واستمع رجال المباحث لأقوال العاملين بالمحل، ولم يشتبهوا في اندلاع الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق. 
 
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بمحل تجاري بمدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع على الفور بعدد من سيارات الإطفاء، وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للمنشآت المجاورة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده دون إصابات. 
 
وتم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

حريق محل تجاري

مدينة أكتوبر

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

سيارات الاطفاء



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة