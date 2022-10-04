البيت الأبيض: بايدن أكد لرئيس وزراء اليابان التزام واشنطن بالدفاع عن طوكيو

كتب أحمد عرفة

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد بمكالمة مع رئيس وزراء اليابان التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالدفاع عن طوكيو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف البيت الأبيض، أن جو بايدن ورئيس وزراء اليابان أدانا بشدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليسيتا.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، أن بيونج يانج تستعد لإجراء تجارب إطلاق متنوعة، لإتقان تقنيات صواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود السائل وصواريخ باليستية تطلق من الغواصات، كما تظل جاهزة للقيام بتجربة نووية.

وأعلنت الوزارة عن التقييم في تقرير سياسي لمراجعة برلمانية بدأت بعد ساعات فقط من إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي متوسط المدى (IRBM) باتجاه اليابان، في أول إطلاق لصاروخ باليستي متوسط المدى في 8 أشهر، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.

وأوضحت الوزارة أن المنشآت النووية الرئيسية في الشمال، بما في ذلك مفاعل في مجمع يونغبيون، تعمل بشكل طبيعي وأن بيونج يانج لا تزال قادرة على إجراء تجربة نووية.