البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات منخفضة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.69% ليصل إلى مستوى 9849 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 1901 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.58% ليصل إلى مستوى 12169 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.81% ليصل إلى مستوى 3990 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% ليصل إلى مستوى 2224 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.39% ليصل إلى مستوى 3159 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 3569 نقطة.

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، والكابلات الكهربائية المصرية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، مجموعة مستشفيات كليوباترا، شراء الأولى 541.1 ألف سهم خلال جلسة أمس الإثنين، وشراء الثانية 426.1 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.68%، وشراء الثالثة 47.8 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.11%، وشراء الرابعة 398.3 ألف سهم، تمثل نسبة 0.01% من رأسمال الشركة، وشراء الخامسة 300 ألف سهم، وشراء السادسة 120 ألف سهم.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات العبوات الطبية، المجموعة المصرية العقارية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 616 ألف سهم، 560 ألف سهم، 200 ألف سهم، 455 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" 3.9 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، بنك البركة مصر، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 195 ألف سهم، 5.3 مليون سهم، 35 ألف سهم، 4 آلاف سهم، 30 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مدينة نصر للإسكان والتعمير، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، المصرية للمنتجعات السياحية 124.4 ألف سهم، 600 ألف سهم، 45 ألف سهم، 1031 سهم، 4 آلاف سهم، 300 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل قالت شركة بي إنفستمنتس القابضة، إنه تم تنفيذ صفقة بيع كامل حصتها في شركة جيزة سيستمز (البالغة 44.7% كحصة غير مباشرة من خلال شركة إينرجيا تكنولوجيز-إحدى الشركات التابعة لشركة بي إنفستمنتس القابضة) إلى الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات-إحدى الشركات التابعة لشركة الاتصالات السعودية- بقيمة إجمالية للشركة 119 مليون دولار.