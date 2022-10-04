البنك الدولى: تعطيل روسيا لإمدادات الطاقة سيؤدى لركود فى كل أوروبا الشرقية

كتب أحمد عرفة

قال البنك الدولي، إن تعطيل روسيا لإمدادات الطاقة عن أوروبا سيؤدي لركود في كل أوروبا الشرقية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، الثلاثاء، إنه من المتوقع زيادة محصول الحبوب في روسيا بنحو 5 ملايين طن سنوياً بفضل ضم 4 مناطق أوكرانية.

ونقلت وكالة "تاس" الحكومية للأنباء عنه قوله "بالنظر إلى الأراضي الصالحة للزراعة الموجودة هناك، أعتقد أنه سيتم إضافة ما لا يقل عن 5 ملايين طن من الحبوب إلى صندوق الادخار الروسي. وأعتقد أيضاً أننا سنحصل على محاصيل أخرى".