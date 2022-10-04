الاسعاف تصرف مكافأة 500 جنية للعاملين بالهيئة وفروعها بالمحافظات

كتب وليد عبد السلام

وافق الدكتور محمد جاد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية على صرف مكافأة تشجيعية بقيمة 500 جنيه، لجموع العاملين بهيئة الإسعاف المصرية بكافة الأفرع التابعة لها والإدارات.

ووجه الشكر لكافة الأطقم الإسعافية نظير ما أبدوه علي مدار الفترة الماضية من عمل دؤوب وحثيث في خدمة المرضى والمصابين.

وكرم الدكتور محمد جاد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية عددًا من الأطقم الإسعافية خلال الفترة الماضية.

وأعرب عن بالغ تقديره واعتزازه للأطقم المكرمة نظير ما أبدوه من عمل يرقى إلى حد البطولة، مؤكدًا أن أفعالهم كانت محط إشادة من الجميع وأن أخلاقهم المهنية هي القاطرة التي تنهض بها عزيمة وإصرار باقي رجال منظومة الإسعاف المصرية.

وأوضح أن ما أقدموا عليه لإنقاذ وإسعاف المواطنين يعكس صدق وعمق الرسالة التي تسعى هيئة الإسعاف المصرية لادائها تجاه أبناء الوطن، بل وتؤكد أن منظومة الإسعاف المصرية تضم بين جنباتها رجال حملوا على عاتقهم صون وحماية وتأمين أرجاء مصر إسعافيًّا.