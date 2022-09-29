اليوم السابع
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الخميس، 29 سبتمبر 2022 08:05 م
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تسليم 4 سيارات إسعاف جديدة لوحدات شرشابة وسنباط والغريب وحنون بزفتى

الخميس، 29 سبتمبر 2022 07:36 م
تسليم 4 سيارات إسعاف جديدة لوحدات شرشابة وسنباط والغريب وحنون بزفتى سيارات الإسعاف الجديدة
الغربية عادل ضرة

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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم الخميس، استلام 4 سيارات إسعاف جديدة لوحدات إسعاف شرشابة، سنباط ، الغريب وحنون وذلك ضمن أعمال التجهيزات النهائية لاستلام الوحدات وبدء العمل بها.

 

وأكد رحمى أن السيارات التى تم استلامها اليوم مجهزة تماما بأعلى التجهيزات الطبية، كونها تحوي عناية مركزة كاملة وجهاز تنفس صناعي إلى جانب التجهيزات المعتادة بسيارات الإسعاف العادية .

 

ومن جانبه، أكد الدكتور مجدى عوض مدير هيئة الإسعاف بالغربية، أنه جار استلام عربتين لوحدتي تفهنا وشبراملس عقب استلام الوحدتين خلال الأسبوع القادم.

 

ويذكر أن المبادرة في محافظة الغربية تقوم بتطوير وإنشاء 8 وحدات إسعاف في نطاق قرى مركز زفتى بتكلفة 186 مليون جنيه ووصلت نسبة الإنجاز إلى 95%، وذلك ضمن 935 مشروعا يتم تنفيذهم في 22 قطاع بإجمالى تكلفة تخطت الـ 4 مليارات جنيه.


محافظ الغربية

مرفق إسعاف الغربية

زفتى

سيارات إسعاف



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