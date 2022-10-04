اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 02:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأجواء خريفية.. الأرصاد تكشف سبب انخفاض درجات الحرارة بكافة الأنحاء

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 01:47 م
الأجواء خريفية.. الأرصاد تكشف سبب انخفاض درجات الحرارة بكافة الأنحاء درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت هيئة الأرصاد الجوية ، السبب فى انخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية خلال هذه الأيام ليسود البلاد أجواء خريفية،  وذلك بعد الموجة شديدة الحرارة التى تعرضت لها البلاد الأيام الماضية.
 
وقالت هيئة الأرصاد الجوية: يسيطر مرتفع العروض الوسطي علي مساحة كبيرة من البلاد ويجلب معه رياح شمالية باردة نسبيا من جنوب أوروبا، كما يؤدي إلى انكماش منخفض الهند الموسمي بشكل كبير.
 
ويشهد اليوم الثلاثاء، انخفاضا جديدا  فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية،  شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة، وفرص أمطار خفيفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء:  القاهرة العظمى 31  درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.
 
 
 

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة