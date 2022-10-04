الأتوبيس الترددى السريع يقضى على المواقف العشوائية على الدائرى.. انفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ وزارة النقل مشروع الأتوبيس الترددى السريع على الطريق الدائرى ، وهو سيقضى على المواقف العشوائية على الطريق بعد توسعته، كما يسهل التنقل على الدائرى، وفى النقاط التالية نعرض اهم التفاصيل عن المشروع وهدفه.

1- القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائرى.

2- يتم إنشاء أماكن خاصة بمواقف الميكروباص وأماكن الانتظار أسفل الطريق الدائرى.

3- تم تزويد بعض المحطات بشواحن كهرباء للأتوبيس الترددى مثل محطة محور المشير.

4- سيصبح الطريق 6 حارات للملاكى ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات BRT.

عدد محطاته: 47 محطة

13 محطة علوية

26 محطة نفقية

8 محطات غير نمطية