اليوم السابع
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الأتوبيس الترددى السريع يقضى على المواقف العشوائية على الدائرى.. انفوجراف

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 02:00 م
الأتوبيس الترددى السريع يقضى على المواقف العشوائية على الدائرى.. انفوجراف الأتوبيس الترددى السريع يقضى على المواقف العشوائية
كتب سيد الخلفاوى

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تنفذ وزارة النقل مشروع الأتوبيس الترددى السريع على الطريق الدائرى، وهو سيقضى على المواقف العشوائية على الطريق بعد توسعته، كما يسهل التنقل على الدائرى، وفى النقاط التالية نعرض اهم التفاصيل عن المشروع وهدفه. 
 
1- القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائرى.
 
2- يتم إنشاء أماكن خاصة بمواقف الميكروباص وأماكن الانتظار أسفل الطريق الدائرى.
 
3- تم تزويد بعض المحطات بشواحن كهرباء للأتوبيس الترددى مثل محطة محور المشير.
 
4- سيصبح الطريق 6 حارات للملاكى ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات BRT. 
 
عدد محطاته: 47 محطة
13 محطة علوية
26 محطة نفقية 
8 محطات غير نمطية
 
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الاتوبيس الترددى

الطريق الدائري

الدائري

النقل

وزارة النقل



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