اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 01:31 م
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استمرار حبس 3 تجار مخدرات بالخليفة 15 يوما فى حيازتهم هيروين

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 12:00 م
استمرار حبس 3 تجار مخدرات بالخليفة 15 يوما فى حيازتهم هيروين كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزتهم كمية من المخدرات وسلاح أبيض.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة سلاح.

كانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (3 أشخاص - لهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القاهرة) حال إستقلالهم سيارة،وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض "مطواة" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسيارة لتسهيل تنقلاتهم، والهاتفين للتواصل بعملائهم.

 


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