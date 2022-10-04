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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 10:24 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 9784 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 1896 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 12104 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 3972 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 2216 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 3149 نقطة.

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