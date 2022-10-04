ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 9784 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 1896 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 12104 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 3972 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 2216 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 3149 نقطة.