إندونيسيا: قائد الشرطة بمحافظة جاوة يعتذر عن حادث التدافع بملعب مالانج

أ.ش.أ

اعتذر قائد الشرطة في محافظة جاوة الشرقية في إندونيسيا اليوم الثلاثاء، عن حادث التدافع المأساوي الذي وقع في ملعب بمدينة مالانج وخلف عشرات القتلى والجرحى.

وقال الجنرال نيكو أفينتا في مؤتمر صحفي في مالانج، بحسب صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية-: "بصفتي قائد الشرطة الإقليمية، أشعر بالقلق والحزن وفي نفس الوقت أشعر بالأسف على أوجه القصور في العملية الأمنية".

وفي غضون ذلك، قال ويانتو ويجويو، رئيس وكالة الصحة في مقاطعة مالانج ريجنسي، إن عدد قتلى حادث التدافع في الملعب ارتفع اليوم ليصل إلى 131 شخصا، فيما فتحت الحكومة الإندونيسية تحقيقا لتحديد سبب واحدة من أسوأ كوارث الملاعب في العالم، والمسؤول عنها، كما أصدر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو توجيهات بصرف مبلغ 50 مليون روبية (حوالي 3300 دولار) لعائلات الضحايا كتعويض.