إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 3 أشخاص بكدمات وجروح متفرقة بالجسم إثر وقوع مشاجرة بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، حيث تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من مركز شرطة شبراخيت.



وبالفحص تبين وقوع مشاجرة لخلافات الجيرة بقرية كفر السابى بدائرة مركز شبراخيت، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص مصابين بكسور وكدمات مختلفة بانحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام بشبراخيت لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.