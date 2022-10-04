اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 01:30 م
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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بمركز إدكو بالبحيرة

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 01:15 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بمركز إدكو بالبحيرة اسعاف- أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أُصيب 3 أشخاص بكدمات وكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم في حادث تصادم بين سيارة ملاكى وعربة كارو بمركز إدكو بالبحيرة، كان  اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارًا بالواقعة من شرطة النجدة. 
 
 
وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وعربة كارو بطريق قرية كوم بلاج بدائرة مركز إدكو، وأسفر الحادث عن إصابة 3أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بإنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدكو المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. 
 
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب وملابسات الحادث. 
  
 
 

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