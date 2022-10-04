اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 04:35 م
أكرم القصاص
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إحالة مدير مدرسة ومشرفيها بالفيوم للتحقيق بعد تعدى طالب على زميله بالضرب

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 03:55 م
إحالة مدير مدرسة ومشرفيها بالفيوم للتحقيق بعد تعدى طالب على زميله بالضرب مدرسة - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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قرر محمود هيبة مدير إدارة طامية التعليمية بمحافظة الفيوم، إحالة مدير مدرسة طامية الإعدادية الجديدة والمشرفين بالمدرسة للتحقيق بعد إصابة إحدى الطلاب بالمدرسة نتيجة تعدي زميله بالصفع علي وجهه.
 
 
كانت المدرسة قد شهدت مشاجرة أصيب فيها طالب بجرح أسفل العين، وقال محمود هيبة مدير إدارة طامية التعليمية في تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، إنه لا صحة لما تردد عن أن طالب بالمدرسة فقا عين زميله وأن الحقيقة أن الطالب لطم زميله على وجهه وأصابه بجرح أسفل العين، وأنه قرر إحالة مدير المدرسة والمشرفين بالأدوار للتحقيق وأنه فى طريقه لزيارة الطالب المصاب فى منزله والاطمئنان على حالته الصحية.
 
 

وزارة التربية والتعليم

مدارس الفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم



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