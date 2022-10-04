وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الثلاثاء أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا 2424 دبابة و5 آلاف و18 من المركبات المدرعة و1407 من النظم المدفعية و340 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و266 طائرة و228 مروحية و1028 طائرة بدون طيار و15 سفينة حربية، فضلا عن 131 وحدة من المعدات الخاصة و3 آلاف و823 مركبة وخزانات وقود".

وفي سياق متصل، أكد مكتب المدعي العام الأوكراني، ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى أكثر من 1200 ما بين قتيل وجريح، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكر بيان للخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام على موقع "تلجرام" أنه "بحلول صباح اليوم تضرر أكثر من 1200 طفل في أوكرانيا نتيجة العملية الروسية، وعلى وجه الخصوص، قتل 418 طفلا وأصيب 786".. موضحا أن أكبر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في إقليم دونيتسك (404 أطفال)، وأشار إلى أن 2562 مؤسسة تعليمية تضررت جراء القصف الروسي، بينها 295 دمرت بالكامل.

كما أكد الجيش الأوكراني إصابة أربعة أشخاص في منطقة دنيبروبتروفسك ومقتل سيدة في مدينة خاركيف نتيجة القصف الروسي طوال الليل.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن فالنتين ريزنيشنكو رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك قوله "إن القوات الروسية هاجمت الليلة الماضية منطقتي نيكوبول وسينيلنيكوف، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص".

وأضاف "نيكوبول كانت الأشد تضررا حيث سقط بها حوالي 30 قذيفة من طراز جراد الروسي والمدفعية الثقيلة، وأصيب أربعة أشخاص، اثنان منهم في المستشفى.. ولحقت أضرار بأكثر من 30 مبنى سكنيا ومباني خاصة، وتركت المدينة بدون ماء حيث تضررت شبكة محطة تزويد المياه كما ترك أكثر من 7000 أسرة بدون كهرباء فيما تمت استعادة نصف مصدر الطاقة بالفعل.

وفي نفس السياق، قال أوليه سينيهوبوف، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف، إن القوات الروسية شنت هجوما صاروخيا على مدينة خاركيف في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل امرأة.

وأضاف "بعد منتصف الليل أصاب صاروخ مؤسسة في منطقة خولودنوهيرسكي، ما تسبب في اندلاع حريق، ووفقا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات".

وكان الجيش الروسي قد قصف منشأة طبية في كوبيانسك بمنطقة خاركيف، ما أسفر عن مقتل طبيب وإصابة ممرضة.

من ناحية أخرى، أفادت وكالة حرس الحدود البولندية بارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد منذ بداية العملية العسكرية إلى 6 ملايين و768 ألف شخص.

وأوضحت الوكالة - حسبما ذكر "راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن بولندا استقبلت أمس الاثنين، 21 ألفا و700 لاجيء من أوكرانيا، فيما ارتفع عدد من عادوا إلى أوكرانيا لقرابة 5 ملايين شخص وذلك بعدما غادر 25 ألفا و700 شخص أمس.

وكانت بولندا قد مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية فى بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.

يشار إلى أن روسيا كانت قد بدأت منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة في إقليم "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا في أعقاب طلب إقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك "رسميا دعم موسكو التي اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة" ودخلت في مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 30 سبتمبر 2022، في كلمة ألقاها بالكرملين أمام المئات من كبار السياسيين الروس، عن ضم أربع مناطق شرقي أوكرانيا هي: "لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا" بعد "استفتاءات" رفضت نتيجتها كييف وعواصم الدول الغربية، والأمم المتحدة، والتي قال أمينها العام أنطونيو جوتيرش إن "الضم يتعارض مع مباديء الأمم المتحدة وما يمثله المجتمع الدولي".