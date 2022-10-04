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أسعار منتجات حلوى المولد بمنافذ وزارة التموين.. التفاصيل

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 11:39 ص
أسعار منتجات حلوى المولد بمنافذ وزارة التموين.. التفاصيل حلوى المولد - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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طرحت  وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية كميات كبيرة حلوى المولد بالمنافذ التابعة للشركة، وكذلك في منافذ المجمعات الاستهلاكية حيث يتم طرح حلوى المولد بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25 % مقارنة بأسعار نفس المنتجات فى الأسواق الأخرى ،بجانب أيضا توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن  .
 
 يتم طرح كليو الحلوى السادة بسعر  65 جنيه
 
 طرح عبوة كرتون 2 كيلو سادة لوكس بـ 130 جنيها
 
عبوة كرتون 3 كيلو سادة لوةكس بـ 225 جنيه
 
عبوة كرتون 5 كيلو سادة بوكس بـ 400 جنيه 
 
 عبوة كرتون 3 كيلو فاخرة مكسرات بـ 350 جنيه
 
 عبوة كرتون 5 كيلو فاخرة مكسرات بـ 550 جنيه
 
 عبوة كرتون 6كيلو فاخرة مكسرات بـ 650 جنيه
 
 عبوة "باغ " 2 كيلو لوكس بـ 140 جنيه
 
 عبوة باغ 3 كيلو لوكس بـ 225 جنيه 
 
طرح المخبوزات وحلويات شرقية وغربية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة
 
خصم إضافية بنسبة  10% للكميات التى لا تقل عن 500 كيلو .
 
 
 
 

التموين

حلوى المولد

أسعار حلوى المولد

أسعار حلوى لمولد بالمجمعات الاستهلاكية

حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية



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