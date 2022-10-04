أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 فى مصر

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم بالسوق المصري، بعد صعود الأسعار بحوالى 15 جنيها في التعاملات الصباحية، ويسجل الذهب الآن 1100 جنيه للجرام من العيار 21.



أسعار الذهب اليوم: عيار 21 سجل 1100 جنيه.

عيار 24 سجل 1257 جنيها.

عيار 18 يسجل 943 جنيها.

عيار 14 سجل 730 جنيها.

الجنيه الذهب 8800 جنيه.

تراجعات حادة شهدتها أسعار الذهب في مصر على مدار الساعات الماضية، لتبلغ قيم الهبوط أكثر من 40 جنيها تقريبا لينزل الذهب عند أقل مستويات له في أكثر من شهر تقريبا، ليتراجع الذهب إلى 1080 جنيها مقابل 1120 جنيها للعيار الرئيسي في مصر، ثم عادت أسعار الذهب للارتفاع مرة أخرى بحوالي 15 جنيها في تعاملات اليوم الثلاثاء.

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أمس ارتفاع حجم المعروض بالسوق المحلي من الذهب بما ينعكس علي الأسعار بالأسواق وانخفاض ملحوظ منذ بداية التعاملات ليفقد الذهب 13 جنيها بعد هبوط بحوالي 20 جنيها ليصل إجمالي الهبوط 33 جنيها للجرام

وارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات الأسبوع، مسجلة مكاسب أسبوعية، إذ تجاهلت المخاوف المتعلقة بالتضخم في أوروبا والولايات المتحدة، وتزامناً مع خسائر سوق الأسهم الأميركية.