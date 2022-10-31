3 فيروسات متشابهة فى أعراضها تهاجم جسم الإنسان

كتبت فاطمة خليل

عدوى الجهاز التنفسي هي عدوى تصيب الرئتين أو الشعب الهوائية أو الجيوب الأنفية أو الحلق، وبينما تحدث التهابات الجهاز التنفسي على مدار العام، هناك زيادة كبيرة في هذه العدوى خلال أشهر الخريف والشتاء (موسم البرد والإنفلونزا) عندما يميل الناس إلى قضاء المزيد من الوقت داخل المنزل، وتتشابه أعراض 3 فيروسات شائعة مما يجعلنا نحتار هل نحن مصابون بفيروس الأنفلونزا أم كورونا أم الفيروس المخلوي التنفسي، لذا في هذا التقرير نتعرف على الفيروسات الثلاثة التي تتنافس على محاربة الجهاز المناعي للإنسان.



ما الفرق بين الأنفلونزا وكورونا والمخلوي التنفسي؟ بحسب ما ذكر موقع "labcorp" فإن الإنفلونزا وكورونا والفيروس المخلوي التنفسي كلها عدوى تنفسية شديدة تسببها فيروسات، ومن الممكن أن يصاب الشخص بعدة فيروسات في نفس الوقت.



ما الذي يسبب الأنفلونزا؟ تحدث الأنفلونزا بسبب فيروس الإنفلونزا وتنتشر بسهولة خلال أشهر الشتاء عندما يقضي الناس وقتًا معًا في الأماكن المغلقة وقليلة التهوية.

ما الذي يسبب فيروس كورونا؟ من عائلة الفيروسات التاجية، هي عائلة من الفيروسات سميت لشكلها الشبيه بالإكليل أو التاج، في بعض الأحيان، يوجد العديد من أنواع فيروسات كورونا في هذه العائلة ، بما في ذلك SARS-CoV-1 الذي ظهر في عام 2002 وفيروسات كورونا الأخرى التي تصيب البشر بشكل شائع مثل: أوميكرون. ما الذي يسبب الفيروس المخلوي التنفسي؟ هناك العديد من سلالات فيروس الأنفلونزا، ويمكن للفيروس أن يتغير من سنة إلى أخرى، ولهذا السبب يجب أن تحصل على لقاح الإنفلونزا كل عام.من عائلة الفيروسات التاجية، هي عائلة من الفيروسات سميت لشكلها الشبيه بالإكليل أو التاج، في بعض الأحيان، يوجد العديد من أنواع فيروسات كورونا في هذه العائلة ، بما في ذلك SARS-CoV-1 الذي ظهر في عام 2002 وفيروسات كورونا الأخرى التي تصيب البشر بشكل شائع مثل: أوميكرون. وهو فيروس شديد العدوى يمكن أن يصيب الأطفال والبالغين في البالغين والأطفال الأكبر سنًا ، عادةً ما يكون الفيروس المخلوي التنفسي مرضًا خفيفًا يشبه إلى حد بعيد نزلات البرد.

ما هي أعراض الأنفلونزا وكورونا و الفيروس المخلوي التنفسي ؟ عند الرضع وكبار السن ، يمكن أن تكون الأعراض أكثر حدة. وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ، تشترك الإنفلونزا وكورونا في أعراض متشابهة جدًا ، وقد يكون من الصعب معرفة أيهما لديك.

قد يستغرق الأمر وقتًا أطول حتى تظهر الأعراض على الأشخاص المصابين بفيروس كورونا ويظل الأشخاص معديين لفترة أطول من الإصابة بالأنفلونزا.

من الأعراض التي تبدو فريدة بالنسبة لكورونا فقدان حاسة التذوق أو الشم يمكن أن يسبب كلا الفيروسين:

-حمى

-قشعريرة

-الصداع

-سعال

-وجع العضلات

-إعياء

-التقيؤ

-إسهال

-ضيق في التنفس

-سيلان الأنف

-إلتهاب الحلق

يمكن أن يصيب الفيروس المخلوي التنفسي أي شخص، ولكنه يكون أكثر خطورة عند الرضع وكبار السن.

تتشابه أعراضه مع أعراض نزلات البرد. عند الرضع وكبار السن ، تميل الأعراض إلى أن تكون أكثر حدة ويمكن أن تشمل الحمى والصفير قد تتطلب بعض الحالات دخول المستشفى ، لكن معظم الإصابات تأخذ مسارها في غضون أسبوع إلى أسبوعين.

قد يتطلب إصابة الطفل بفيروس الفيروس المخلوي التنفسي الكثير من الاهتمام حتى الشفاء ومع ذلك ، احترس من الأعراض الخطيرة التي يمكن أن تشير إلى الحاجة إلى علاج طارئ.

إذا كان طفلك متعبًا بشكل غير عادي، أو يتنفس بسرعة أو لديه أظافر مزرقة، فاتصل بالإسعاف على الفور.

كيف يمكنني تحديد ما إذا كنت مصابًا بكورونا أو الأنفلونزا؟

نظرًا لأن الأعراض متشابهة جدًا ، فإن أفضل طريقة لتحديد ما إذا كنت مصابًا بكورونا أو الأنفلونزا بدقة هي الخضوع للاختبار.

يعد الاختبار المشترك لكورونا والأنفلونزا و الفيروس المخلوي التنفسي خيارًا إذا كنت ترغب في تحديد نوع العدوى التي تعاني منها.

يحدد الاختبار ما إذا كنت مصابًا حاليًا بكورونا أو فيروس الأنفلونزا A / B أو الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) ومتاح من خلال الأطباء والمستشفيات.

كيف تعالج الأنفلونزا وكورونا والفيروس المخلوي التنفسي؟

تختلف الفيروسات اختلافًا كبيرًا عن البكتيريا، ولن تعمل العلاجات مثل المضادات الحيوية على حالات العدوى الفيروسية.

يستجيب جسمك للعدوى ، بما في ذلك العدوى بفيروس كورونا ، عن طريق إنتاج الأجسام المضادة ، إما بمفردها أو بمساعدة لقاح.

الأجسام المضادة هي بروتينات يصممها جهازك المناعي لاستهداف عدوى معينة. تعتبر الأجسام المضادة متخصصة للغاية ومصممة خصيصًا لسلالة أو نوع معين من الفيروسات.

كيف أمنع الأنفلونزا وكورونا والفيروس المخلوي التنفسي؟

يمكنك تقليل احتمالات إصابتك بالأنفلونزا بشكل كبير عن طريق الحصول على لقاح الإنفلونزا تم تصميم لقاح الإنفلونزا الذي تحصل عليه كل عام للحماية من سلالات الإنفلونزا الأكثر شيوعًا المتوقعة في ذلك العام.

يمكن أن يؤدي الانخراط في ممارسات النظافة المناسبة إلى تقليل مخاطر الإصابة بالعدوى بما في ذلك المخلوي التنفسي.

ابتعد عن أي شخص تظهر عليه أعراض نزلات البرد، واغسل يديك بانتظام.

يمكنك تقليل خطر الإصابة بكورونا عن طريق التطعيم ومن المهم دائمًا غسل أو تعقيم يديك بانتظام.