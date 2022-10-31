‏"وول ستريت جورنال": إيلون ماسك يحل مجلس إدارة تويتر

قالت منصة التواصل الاجتماعي في بيان، إنه تم تعيين إيلون ماسك المدير الوحيد لتويتر وحل مجلس الإدارة قبل أن يكمل استحواذه على الشركة البالغ 44 مليار دولار، وفقا لوول ستريت جورنال
أصبح ماسك المدير الوحيد للشركة "وفقًا لشروط اتفاقية الاندماج" ، كما قالت الشركة للجنة الأوراق المالية والبورصات.
وقالت الشركة إن أعضاء مجلس إدارة تويتر ، بريت تايلور ، وباراغ أجراوال ، وأوميد كوردستاني ، وديفيد روزنبلات ، ومارثا لين فوكس، وباتريك بيشيت ، وإيجون ديربان ، وفي-فاي لي ، وميمي أليمايهو لن يخدموا في مجلس الإدارة بعد الآن.
حل مجلس الإدارة هو من بين سلسلة التغييرات التي أدخلها الملياردير تسلا والرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس بعد تولي ملكية الشركة الأسبوع الماضي ، واختتمت عملية استمرت ستة أشهر.
بعد الاستحواذ، ورد أيضًا أن ماسك تخلى عن بعض كبار المديرين التنفيذيين في الشركة ، بما في ذلك الرئيس التنفيذي ، والمدير المالي ورئيس السياسة القانونية.
وأثارت ملكية ماسك مخاوف النقاد من أنه سيقضي على سياسات تعديل المحتوى بطريقة تؤدي إلى المزيد من الكلام الذي يحض على الكراهية والمعلومات المضللة على المنصة. ذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الجمعة أن التغريدات العنصرية والمعادية للسامية انتشرت بسرعة على تويتر بعد سيطرة ماسك.
قد يسمح أيضًا للمستخدمين الذين لديهم حسابات محظورة في الماضي ، بما في ذلك الرئيس السابق ترامب ، بالعودة إلى المنصة.
يوم الجمعة ، قال ماسك إنه يخطط لإنشاء "مجلس لضبط المحتوى له وجهات نظر متنوعة على نطاق واسع" ، وأنه "لن يتم اتخاذ قرارات رئيسية بشأن المحتوى ، بما في ذلك إعادة الحسابات ، قبل انعقاد المجلس.
ويقال إنه يخطط أيضًا لبدء فرض رسوم على المستخدمين بقيمة 20 دولارًا شهريًا للحصول على حسابات الرسمية.
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