‏"وول ستريت جورنال": إيلون ماسك يحل مجلس إدارة تويتر

نهال أبو السعود

قالت منصة التواصل الاجتماعي في بيان، إنه تم تعيين إيلون ماسك المدير الوحيد لتويتر وحل مجلس ‏الإدارة قبل أن يكمل استحواذه على الشركة البالغ 44 مليار دولار، وفقا لوول ستريت جورنال

أصبح ماسك المدير الوحيد للشركة "وفقًا لشروط اتفاقية الاندماج" ، كما قالت الشركة للجنة الأوراق ‏المالية والبورصات.‏

وقالت الشركة إن أعضاء مجلس إدارة تويتر ، بريت تايلور ، وباراغ أجراوال ، وأوميد كوردستاني ، وديفيد ‏روزنبلات ، ومارثا لين فوكس، وباتريك بيشيت ، وإيجون ديربان ، وفي-فاي لي ، وميمي أليمايهو لن ‏يخدموا في مجلس الإدارة بعد الآن.‏

حل مجلس الإدارة هو من بين سلسلة التغييرات التي أدخلها الملياردير تسلا والرئيس التنفيذي لشركة ‏سبيس إكس بعد تولي ملكية الشركة الأسبوع الماضي ، واختتمت عملية استمرت ستة أشهر.‏

بعد الاستحواذ، ورد أيضًا أن ماسك تخلى عن بعض كبار المديرين التنفيذيين في الشركة ، بما في ذلك ‏الرئيس التنفيذي ، والمدير المالي ورئيس السياسة القانونية.‏

وأثارت ملكية ماسك مخاوف النقاد من أنه سيقضي على سياسات تعديل المحتوى بطريقة تؤدي إلى ‏المزيد من الكلام الذي يحض على الكراهية والمعلومات المضللة على المنصة. ذكرت صحيفة واشنطن ‏بوست يوم الجمعة أن التغريدات العنصرية والمعادية للسامية انتشرت بسرعة على تويتر بعد سيطرة ‏ماسك.‏

قد يسمح أيضًا للمستخدمين الذين لديهم حسابات محظورة في الماضي ، بما في ذلك الرئيس السابق ‏ترامب ، بالعودة إلى المنصة. ‏

يوم الجمعة ، قال ماسك إنه يخطط لإنشاء "مجلس لضبط المحتوى له وجهات نظر متنوعة على ‏نطاق واسع" ، وأنه "لن يتم اتخاذ قرارات رئيسية بشأن المحتوى ، بما في ذلك إعادة الحسابات ، قبل ‏انعقاد المجلس.‏

ويقال إنه يخطط أيضًا لبدء فرض رسوم على المستخدمين بقيمة 20 دولارًا شهريًا للحصول على ‏حسابات الرسمية.‏