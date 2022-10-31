‫الرى: التنبؤ بكميات ومواقع الأمطار قبل حدوثها بـ 72 ساعة

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى، أن مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة يتم التنبؤ بكميات ومواقع الأمطار قبل حدوثها بـ 72 ساعة.

وأضاف غانم، أنه يتم نشر هذا التنبؤ بشكل فورى على كافة الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لإتخاذ الاجراءات الإستباقية المناسبة.

يشار إلى أنه بناءاً على التنبؤ الصادر من "مركز التنبؤ بالفيضان" التابع للوزارة خلال الاسبوع الماضى لتوقع هطول أمطار غزيرة علىالقاهرة والجيزة وشمال الصعيد فقد قامت أجهزة الوزارة بتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بمحافظات الجيزة وبنى سويف والفيوم والمنيا حتى تتمكن شبكة المجارى المائية من إستيعاب كميات المياه الإضافية ، بالاضافة للمتابعة المستمرة من جانب الوزارة لضمان جاهزيةمحطات الرفع و وحدات الطوارئ للتعامل مع اى إزدحامات مائية.

ويستخدم مركز التنبؤ بالفيضان تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعى للنهر و التنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.