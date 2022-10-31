اليوم السابع
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وصول وفد تشيكى رفيع برئاسة رئيس الوزراء إلى أوكرانيا

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 03:42 م
وصول وفد تشيكى رفيع برئاسة رئيس الوزراء إلى أوكرانيا رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا
كتبت هناء أبو العز

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أعلنت السفارة التشيكية لدى أوكرانيا، اليوم الاثنين، وصول رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة كييف، لإجراء محادثات مع عدد من المسؤولين بالحكومة الأوكرانية.

وقالت السفارة التشيكية، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه من المقرر أن يشارك وفد الحكومة التشيكية في اجتماع مشترك مع عدد من الوزراء بالحكومة الأوكرانية في كييف، وفقا لوكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وزار الوفد التشيكي فور وصوله إلى كييف، عددا من المباني التي دمرتها الهجمات الروسية الأخيرة، بحسب ما ذكرته السفارة التشيكية في كييف.

 


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