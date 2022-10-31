وصول وفد تشيكى رفيع برئاسة رئيس الوزراء إلى أوكرانيا

وقالت السفارة التشيكية، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه من المقرر أن يشارك وفد الحكومة التشيكية في اجتماع مشترك مع عدد من الوزراء بالحكومة الأوكرانية في كييف، وفقا لوكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وزار الوفد التشيكي فور وصوله إلى كييف، عددا من المباني التي دمرتها الهجمات الروسية الأخيرة، بحسب ما ذكرته السفارة التشيكية في كييف.