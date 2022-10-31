وزير قطاع الأعمال يبحث مع وفد رابطة رجال الأعمال القطريين فرص الاستثمار

كتب عبد الحليم سالم

واصل المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، التأكيد على انفتاح الوزارة على الشراكة مع القطاع الخاص بطرق وأشكال متعددة، وفتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي والمحلي في قطاعات متنوعة، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.

أكد الوزير، خلال لقائه وفدًا من رابطة رجال الأعمال القطريين، برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس الرابطة، الحرص على استمرار التواصل المباشر مع المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال، والعمل المشترك دعمًا لمسار الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

واستعرض المهندس محمود عصمت، العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة ومجالات الشراكة المتاحة بالشركات التابعة للوزارة، ومن بينها قطاعات الأدوية والصناعات المعدنية والكيماوية ومشروعات سياحية وفندقية، إلى جانب تنمية وتطوير بعض الأصول العقارية.

وأضاف أن الوزارة تحرص على فتح الآفاق أمام المستثمرين في جميع المجالات بما يسهم في دعم وتطوير القطاع الصناعي، وتوطين العديد من الصناعات محليًا ونقل التكنولوجيا الحديثة، لتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى الاهتمام الذي توليه مصر لتحفيز الاستثمار، خاصة في ضوء المساهمة الفاعلة والمؤثرة للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب في الناتج المحلي الإجمالي.

ومن جانبهم، أكد ممثلو الوفد القطري ترحيبهم بتعزيز التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، والحرص على ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر خاصة في ظل توفر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، مبدين اهتمامهم بالتعاون في بعض القطاعات منها الأدوية والسياحة والفنادق.