اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أكتوبر 2022 12:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الصحة للرئيس السيسي: ربط الشبكة الوطنية الموحدة مع منظومة التأمين الصحى

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 11:41 ص
وزير الصحة للرئيس السيسي: ربط الشبكة الوطنية الموحدة مع منظومة التأمين الصحى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أنه تم ربط الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، مع المحافظات التي تم تطبيق فيها منظومة التأمين الصحي الشامل، ضمن المرحلة الأولي.

وأضاف وزير الصحة في تصريحات أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفقد مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الطوارئ والسلامة العامة المتطورة: "الشبكة الوطنية الموحدة مرتبطة مع غرف العمليات للمرحلة الأولي من التأمين الصحي، الشامل، علشان تقدر تربط مع الحالات المصابة لأن مش بالضرورة كل المستشفيات فيها الاحتياج الطبي، مثل لو حالة حروق يتم توجيه الحالة إلي أقرب مستشفى حروق.. وبالتالي يتم توفير الوقت".

مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة يعد إنجازا تاريخيا ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، بما تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة فى مجالات التأمين المختلفة فى كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.


الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة

الشبكة الوطنية للطوارئ

الشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة

الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة

السيسي

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

اخبار الرئيس السيسي

شبكة الطوارئ الموحدة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى يفتتح الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة: حلم من سنين وحققناه والشبكة تدخل الخدمة خلال 4 أشهر.. ويوجه بإطلاق خدمات القمر الصناعى طيبة 1 ويؤكد: "أول مرة يكون لمصر قمر اتصالات خاص بيها"

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 11:32 ص

الرئيس السيسي يتفقد مركز التحكم المركزى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 11:23 ص

الرئيس السيسي: بيانات الشبكة الوطنية للطوارئ يصعب التدخل فيها أو إعاقتها

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 11:13 ص

الرئيس السيسي: "أول مرة يكون لمصر قمر اتصالات خاص بيها"

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 11:05 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة